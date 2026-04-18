Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Leider Iran zegt dat Iran nederlagen aan vijand kan toedienen

De hoogste leider van Iran, ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft ter gelegenheid van de Dag van het Leger gedreigd dat Iran de vijand nieuwe nederlagen kan toebrengen. „De strijdkrachten van Iran die vertrouwen op de almachtige God en de steun van het volk, hebben de twee legers van het front van de wereldwijde arrogantie (Israël en de VS) voor de ogen van de wereld vernederd”, aldus Khamenei.

Hij noemde speciaal de marine „die klaarstaat de vijand de meest bittere nederlagen toe te brengen”.

Hij verspreidde zijn boodschap via sociale media op de Dag van het Leger en de dag dat Iran de Straat van Hormuz weer afsluit. Vrijdag opende het land de zeestraat voor alle commerciële scheepvaart. Schepen die van of naar een Iraanse haven gaan, worden nog steeds bedreigd door een Amerikaanse blokkade op volgens de VS alle wateren. Iran eist dat die blokkade eerst wordt opgeheven.

De aankondiging van Iran dat het de zeestraat opende, kwam tijdens berichten dat de VS en Iran dit weekend weer in gesprek zouden gaan. Maar daar is geen zicht op. Er is volgens een Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken nog geen datum en geen agenda voor vastgelegd.

ANP

Vorige Volgende

Reacties