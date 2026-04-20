Na ruim 30 jaar wijst opnieuw iemand het graf van Tanja Groen aan, podcast heeft alle nieuwe ontwikkelingen

Een Belgische gevangene beweert meer te weten over de verdwijning van Tanja Groen. De 18-jarige studente uit Schagen verdween in de zomer van 1993 na een studentenfeest in Maastricht. De eerste aflevering van een nieuwe podcast gaat helemaal over de nieuwe ontwikkelingen.

Het is bepaald niet voor het eerst dat er een tip over de plaats waar Tanja Groen zou liggen, wordt gegeven. Het Openbaar Ministerie maakt er wel serieus werk van. Johan V., zo heet de tipgever, heeft het onderzoeksteam op een mogelijke verdachte gewezen en een specifieke plek aangegeven.

Tot december 2022 gold voor de gouden tip in de zaak Tanja Groen een beloning van 1 miljoen euro. Die was uitgeloofd door de Peter R. de Vries Foundation en door crowdfunding bijeen gebracht. Voor de 1 miljoen euro gold een deadline.

Man die Tanja Groen zou hebben omgebracht, leeft nog

Vanuit een Belgische gevangenis meldde Johan V. (55) zich in 2025 met informatie over de vermiste Tanja Groen. Dat blijkt uit informatie van De Limburger en de Belgische krant Het Belang van Limburg. Deze gevangene, die een levenslange gevangenisstraf uitzit, is sindsdien minstens drie keer gehoord door het team dat de vermissing van de studente onderzoekt. Hij heeft de naam genoemd van de man die Groen in 1993 zou hebben ontvoerd en vermoord. Deze man leeft nog. Daarnaast is de naam gevallen van een vermeende handlanger en heeft de tipgever een locatie in Maastricht beschreven als de plek waar de studente begraven zou zijn.

🎧 Podcast over zaak Tanja Groen Een nieuwe Mediahuis-podcast, De Onderwereld, gaat in de eerste aflevering over de nieuwste ontwikkelingen in de zaak Tanja Groen. Bas Dingemans, misdaadverslaggever bij De Limburger, en host Bas van Mulken, nemen luisteraars tweewekelijks mee in de wereld van drugsroutes, moorden en raadselachtige verdwijningen als die van Tanja.

Bouwvakker is de tipgever

Johan V. komt uit het Belgische Herk-de-Stad en was bouwvakker, maar ook gekend in het criminele milieu. Met name in de softdrugshoek. Hij werd in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Ron Bening (40) in diens woning aan het Fossielenerf in Heerlen. Ook diens vriendin werd op die fatale 13e september 2000 door kogels geraakt, maar overleefde het schietincident en speelde later als getuige een cruciale rol tijdens het proces.

Tanja Groen fietste in 1993 van Maastricht naar haar studentenkamer in Gronsveld. In 2020 werd er al eens naar haar lichaam op een kerkhof in Maastricht gezocht. Er werd niets gevonden. Tanja’s ouders zijn inmiddels tachtigers. Zij hebben jarenlang gezegd: „Iémand moet iets weten.”

