Brand militair terrein ’t Harde ‘helaas niet kleiner geworden’

De uitzonderlijk grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Gelderse ’t Harde is de afgelopen nacht „helaas niet kleiner geworden”, meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdagochtend. „Vannacht is de brandweer bezig geweest met het beheersen en het bewaken van het vuur. De aankomende uren zijn cruciaal: de wind rukt aan, waardoor weer meer rook- en stankoverlast mogelijk is.”

Donderdagochtend zijn tussen de honderd en honderdvijftig brandweermensen bezig met het blussen van de brand, die woensdagmiddag uitbrak. De woordvoerder zegt dat het getroffen gebied groot is, met daarin verschillende brandhaarden. Zij waarschuwt ervoor dat de stankoverlast in de omgeving weer kan toenemen. In Nunspeet en omliggende gebieden geldt al uren een NL-Alert.

De rook die van de brand afkomstig is, was woensdag in grote delen van Nederland te ruiken. Toegangswegen naar het gebied werden afgesloten, net als een deel van de A28. Die is in de nacht van woensdag op donderdag weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Uit veiligheidsoverwegingen heeft Staatsbosbeheer natuurkampeerterrein Nieuw Soerel afgesloten. Woensdagavond richtten de gemeenten Nunspeet en Elburg een opvanglocatie voor eventuele evacués in.

De brand in ’t Harde ontstond tijdens een militaire oefening op het schietterrein. Of de oefening ook de oorzaak van de brand vormt, is nog niet bekend. Ook in Drenthe brak woensdagavond brand uit in de buurt van een militair oefenterrein, in het heidegebied bij de Baggelhuizerplas ten westen van Assen. Ook over de oorzaak van die brand is geen duidelijkheid, schrijft RTV Drenthe.

ANP

