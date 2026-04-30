Vakantiegeld 2026 pakt anders uit: vooral lage inkomens gaan erop vooruit

Voor veel Nederlanders is het vaste prik: in mei verschijnt het vakantiegeld op de rekening. Een fijn extraatje, al pakt het dit jaar niet voor iedereen hetzelfde uit.

Waar de één er een paar euro op achteruitgaat, kan de ander juist tientallen tot zelfs honderden euro’s extra verwachten. Hoe zit dat?

Waarom vakantiegeld dit jaar verschilt

Vakantiegeld bedraagt meestal 8 procent van je bruto jaarloon. Logisch dus dat een hoger salaris ook leidt tot meer vakantiegeld. Toch zit de crux in wat je netto overhoudt.

Door het progressieve belastingstelsel kan een loonsverhoging ervoor zorgen dat je in een hogere belastingschijf valt. Daardoor betaal je meer belasting over dat extra bedrag. Ook heffingskortingen spelen een rol: die bouwen op bij lagere inkomens, maar nemen weer af zodra je meer verdient.

Het resultaat? Bruto meer vakantiegeld, maar soms netto minder op je rekening.

Vooral lagere inkomens profiteren

Uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP blijkt dat vooral parttimers en mensen met een lager inkomen erop vooruitgaan.

Zo kunnen werknemers met een bruto maandsalaris van rond de 1000 euro rekenen op een plus van ongeveer 221 euro. Ook bij inkomens rond de 2250 euro is er een duidelijke stijging van rond de 132 euro zichtbaar.

Dat komt doordat het kabinet eind 2025 belastingmaatregelen heeft aangepast, met name om lagere inkomens te ontzien. Denk aan hogere heffingskortingen en een lichte verlaging van de belasting in de eerste schijf.

Ook Nederlanders die AOW ontvangen zien wat meer vakantiegeld terug.

Modaal en daarboven: kleine min

Voor midden- en hogere inkomens is het beeld anders. Rond een bruto maandsalaris van 2000 euro is er al een kleine daling zichtbaar. Dit komt doordat de heffingskorting vanaf dit punt lager is dan vorig jaar. Bij een modaal inkomen van ongeveer 3700 euro bruto per maand gaat het om een paar euro minder vakantiegeld dan vorig jaar.

Ook wie daarboven zit, ziet vaak een lichte min. Het verschil blijft beperkt, meestal tussen de 5 en 8 euro.

Hoewel het vakantiegeld dus kan tegenvallen, is er ook positief nieuws. Door de bredere belastingaanpassingen gaan Nederlanders er op jaarbasis netto vrijwel allemaal op vooruit.

Waarom krijgen we eigenlijk vakantiegeld? Vakantiegeld is zo vanzelfsprekend geworden dat je bijna zou vergeten waar het vandaan komt. De regeling werd in 1968 ingevoerd om werknemers te stimuleren ook écht vakantie te nemen. Het idee: een extra financiële buffer, zodat vrije tijd niet ten koste gaat van je portemonnee. Werkgevers werden verplicht om minimaal 8 procent van het bruto jaarloon apart te zetten als vakantietoeslag. Dat geldt niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook voor bijvoorbeeld AOW’ers en uitkeringsgerechtigden. Dat het bedrag meestal in mei of juni wordt uitbetaald, is geen toeval. De timing is bewust gekozen vlak voor de zomerperiode. Zo zouden werknemers het geld niet al eerder uitgeven en het daadwerkelijk kunnen gebruiken voor vakantie of ontspanning. Inmiddels besteden veel Nederlanders hun vakantiegeld breder. Van het boeken van een reis tot het betalen van vaste lasten of grote aankopen. Maar het oorspronkelijke doel blijft hetzelfde: zorgen dat iedereen de ruimte heeft om even op adem te komen.

