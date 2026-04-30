CBS: 6000 eerste asielaanvragen in eerste kwartaal 2026

In de eerste drie maanden van dit jaar vroegen bijna 6000 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een derde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar wel minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Het aantal eerste asielaanvragen neemt de laatste jaren af. Per kwartaal kan het aantal schommelen. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2024 ook meer eerste aanvragen dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar toch waren er in heel 2024 minder aanvragen.

Het CBS laat weten dat het deel van de aanvragers van wie de nationaliteit onbekend is sinds vorig jaar toeneemt. In de eerste drie maanden van dit jaar ging het om 1100 mensen, terwijl dat aantal de afgelopen jaren tussen de 185 en 400 mensen per kwartaal was.

Soedan en Somalië

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) registreert iemands nationaliteit als onbekend wanneer de aanvrager bijvoorbeeld geen nationaliteit opgeeft. Ook kunnen mensen de nationaliteit hebben van een land dat door Nederland niet erkend wordt. Een voorbeeld hiervan zijn de Palestijnse gebieden. Nederland erkent Palestina niet als staat.

Ook het aantal eerste aanvragen van mensen uit Soedan en Somalië nam toe ten opzichte van vorig jaar. Mensen uit Soedan vroegen in het eerste kwartaal 485 keer asiel aan, tegenover 45 een jaar geleden. Het aantal mensen uit Somalië dat asiel aanvroeg, steeg van 145 in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 360 dit jaar. Ook kwamen er meer familieleden naar Nederland van mensen met een verblijfsvergunning.

ANP

