Tandartspatiënt gaat onder narcose en overlijdt, onderzoek ingesteld naar voorval

Een tandartspatiënt is in januari van dit jaar bij een praktijk in het Brabantse Oosterhout overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. „Wij zijn diep geraakt door deze trieste gebeurtenis”, laat de praktijk weten in een reactie.

Een narcosetandarts behandelt patiënten die extreem bang zijn voor de tandarts. Patiënten worden onder narcose gebracht, waarna werk aan het gebit kan worden verricht. Dat gebeurt met de hulp van een anesthesist, iemand die heeft gestudeerd om mensen onder narcose te brengen.

In januari van dit jaar ging het mis bij de praktijk, schrijft Omroep Brabant. Een patiënt kwam te overlijden tijdens of na de behandeling in de praktijk. Onduidelijk is wat er precies mis heeft kunnen gaan.

Alle feiten boven tafel

De praktijk zegt dat er samen met de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) aan een onafhankelijke commissie is gevraagd om de exacte toedracht van het overlijden te onderzoeken. „En alle feiten boven tafel te krijgen”, aldus de praktijk. „Wij verlenen onze volledige medewerking aan dit onderzoek.”

Het Oosterhoutse gezondheidscentrum wil verder niet ingaan op de zaak. „Gezien het feit dat het onderzoek momenteel in volle gang is, willen wij hier op dit moment geen verdere uitspraken over doen.” Wel zegt de praktijk ‘diep geraakt’ te zijn door de gebeurtenis. „Wij betreuren het ontzettend wat er is gebeurd. Wij zijn diep geraakt door deze trieste gebeurtenis en onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de nabestaanden.”

Nieuw begrip

Narcosetandartsen zijn een relatief nieuw begrip. Bij deze praktijken kunnen mensen terecht die een grote angst hebben voor de tandarts, of mensen die een medische of psychische aandoening hebben.

Je komt er niet zomaar terecht, en het is ook geen vervanging voor een ‘normale’ tandarts. De narcosetandarts helpt patiënten die al jarenlang niet meer naar de tandarts zijn gegaan en kampen met ernstige gebitsproblemen. Soms worden er meerdere behandelingen in één sessie uitgevoerd. Het is in de regel de bedoeling dat een patiënt daarna weer op zoek gaat naar een reguliere tandarts.

„Door vaak meerdere behandelingen in één sessie te combineren, maximaliseren we de effectiviteit van de narcose. Ons doel is om jou een frisse start te bieden, waarbij we streven naar een zo optimaal mogelijk herstel van je gebit”, zo staat er op de site van de praktijk in Oosterhout.

Voordelen tegen de nadelen

Metro sprak met een narcosetandarts in november van het vorige jaar. Ook toen ging het over de mogelijke risico’s die horen bij een narcosebehandeling. Volgens de tandarts die we toen spraken, kunnen de voordelen, zeker voor mensen die jarenlang mondzorg mijden, zeker opwegen tegen de risico’s. „Lang doorlopen met klachten is namelijk ook een groot risico”, werd destijds gezegd.

Als de patiënt onder narcose is, kan er bovendien veel werk worden verricht in één sessie. „Het is geen standaardoplossing en ook niet bedoeld als vervanging van reguliere tandheelkunde,” benadrukte ook de narcosetandarts die Metro sprak. „Maar voor wie langdurig vastloopt in de zorg, kan het een noodzakelijke stap zijn om de mondgezondheid te herstellen.”

