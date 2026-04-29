Brandweer verwacht dat brand bij ’t Harde niet verder uitbreidt

De brandweer verwacht dat de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij ’t Harde niet verder uitbreidt. Dat zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. De brand is nog niet volledig onder controle, zegt ze er wel bij en het vuur kan „her en der” nog oplaaien. Het gaat om een gebied van 500 hectare.

Dat is „echt wel een groot gebied voor Nederlandse begrippen”, licht de woordvoerster toe. De brandweer is de rest van de nacht nog bezig met blussen, denkt ze. Bij het bluswerk zijn zo’n vierhonderd brandweerlieden betrokken. De mensen die overdag al aan het blussen waren, worden in de avond afgelost. De Luchtmacht zette vijf helikopters in bij het blussen, maar die moeten terug naar de basis omdat de avond valt.

Het vuur kon zo ver uitbreiden mede door de wind en de droge lucht. Waardoor het vuur kon ontstaan, is nog steeds niet duidelijk. Op het terrein waren woensdag militaire oefeningen. Of daar iets is gebeurd dat de brand veroorzaakte, wordt nog onderzocht.

ANP

