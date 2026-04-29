Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fed-voorzitter Jerome Powell blijft in bestuur centrale bank

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, heeft aangekondigd in het bestuur van de Amerikaanse centrale bank te blijven als zijn termijn als preses afloopt. Hij neemt die ongebruikelijke beslissing nadat de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk heeft geprobeerd de Fed onder druk te zetten om de rentes te verlagen. In een toelichting op het nieuwste rentebesluit benadrukte Powell hoe belangrijk het is dat de Fed onafhankelijk van de regering het rentebeleid bepaalt.

„Na afloop van mijn termijn als voorzitter op 15 mei zal ik nog enige tijd aanblijven als gouverneur, voor een periode die nog moet worden bepaald”, zei Powell woensdag. Hoewel zijn termijn als Fed-voorzitter op 15 mei eindigt, loopt zijn zetel in het bestuur van de centrale bank door tot januari 2028.

Powell zei dat zijn persconferentie zijn laatste is als Fed-voorzitter. Hij feliciteerde ook zijn verwachte opvolger Kevin Warsh met de vooruitgang in zijn moeizame benoemingsproces. Doordat Powell in het bestuur blijft, komt er geen extra zetel vrij voor iemand die door Trump kan worden voorgedragen. „Recente gebeurtenissen hebben me geen andere keuze gelaten dan te blijven”, zei Powell.

‘Juridische aanvallen’

Hij zegt wel van plan te zijn vooral op de achtergrond te gaan werken als gouverneur. „Er is maar één voorzitter van de Federal Reserve. Zodra Kevin Warsh wordt bevestigd en beëdigd, zal hij die voorzitter zijn.” Powell had in maart al aangegeven te willen aanblijven totdat het justitieel onderzoek naar hem en de centrale bank volledig is afgerond.

Een besluit van het ministerie van Justitie om een omstreden strafrechtelijk onderzoek naar kostenoverschrijdingen bij de renovatie van het Fed-hoofdkantoor in Washington te beëindigen, heeft de weg vrijgemaakt voor de benoeming van Warsh als opvolger van Powell. Hij werd voorgedragen door Trump.

„Mijn zorg gaat uit naar juridische aanvallen op de Fed, die ons vermogen bedreigen om monetair beleid te voeren zonder politieke overwegingen”, zei Powell.

ANP

Reacties