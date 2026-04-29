Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veiligheidsregio: deel natuurbrand ’t Harde onder controle

Een deel van de natuurbrand in ’t Harde is onder controle, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio die ter plaatse is. „Wij verwachten en hopen dat het binnen nu en afzienbare tijd voor het hele gebied geldt.”

De rookontwikkeling in ’t Harde neemt verder af, maar de natuurbrand is nog niet helemaal onder controle. Volgens de woordvoerster lijkt het erop dat er geen evacuaties in de omgeving nodig zijn. „Er is nu geen aanleiding om te denken dat de brand gaat verergeren.”

De brandweer verwacht ook geen uitbreiding van het vuur in de richting van de A28. Die snelweg is deels afgesloten vanwege de brand. Rijkswaterstaat liet eerder weten dat dit de hele avond zo blijft.

Stoplijn

De veiligheidsregio houdt de luchtkwaliteit rond de brand nauwlettend in de gaten. „We doen volop metingen, ook in naastgelegen dorpen, buurten en campings”, zegt de woordvoerster. Hoewel rook volgens haar altijd schadelijk is, zijn de waarden op dit moment niet zo slecht dat er moet worden geëvacueerd.

Transporthelikopters van Defensie vliegen nog af en aan met waterzakken om de brand te blussen. Verder zijn er onder meer zogenoemde handcrews van de brandweer actief, die worden ingezet bij natuurbranden. Dit team brengt volgens de woordvoerster handmatig een zogeheten stoplijn aan in het gebied waar de brand woedt. De brandweer verwacht nog de hele nacht te moeten blussen.

De brand brak rond 11.30 uur uit op het militaire oefenterrein Artillerie Schietkamp (ASK) bij ’t Harde. Het vuur heeft zich verspreid over ruim 2 kilometer.

ANP

Reacties