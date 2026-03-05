Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NAM wil niet meewerken aan hervatten gaswinning Groningen

Als de overheid besluit om weer aardgas te winnen uit de grond onder Groningen staat gasbedrijf NAM niet te springen om mee te doen. Het bedrijf, dat de gasvelden jarenlang exploiteerde, ziet bij een hervatting van de gaswinning geen rol voor zichzelf „als operator van deze faciliteiten”. De maatschappij vindt dat de Staat dit zelf moet doen.

JA21 heeft donderdag voorgesteld om de gasvoorraad uit het Groningenveld achter de hand te houden als „strategische reserve”. Dit betekent dat er in bepaalde situaties weer naar gas geboord zou kunnen worden. De PVV steunt het plan, zolang het gas alleen in noodgevallen wordt gewonnen en het gas alleen voor de Nederlandse bevolking wordt gebruikt.

De discussie over het Groningse gas laait op door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Als vergelding valt Iran andere landen in de regio aan. Door de belangrijke Straat van Hormuz tussen Iran en Oman varen nauwelijks nog tankerschepen met olie en gas. De Nederlandse gasvoorraad is nog maar voor 10 procent gevuld.

NAM aansprakelijk

De gaswinning leidt in en rond Groningen al jaren tot aardbevingen. In het noorden zijn ongeveer tweeduizend bevingen door de gaswinning geregistreerd. Die gebeuren nog steeds, ook al is de gaskraan zo’n twee jaar geleden grotendeels dichtgedraaid. Volgens seismologen duurt het nog jaren voor de Groningse grond tot rust komt. De NAM is aansprakelijk voor beschadigingen aan gebouwen, die door de bevingen zijn ontstaan, maar ook voor immateriële schade, zoals stress en angst bij inwoners.

De NAM zegt sinds 2019 bezig te zijn met het ontmantelen en opruimen van de boorinstallaties. De bevingen zijn afgenomen, maar „de impact van de aardbevingen op bewoners is nog steeds groot”, aldus het bedrijf.

Volgens de NAM kunnen de ondergrondse opslagplaatsen bij het Drentse Norg en het Groningse Grijpskerk worden gebruikt om gas in te bewaren. „Het overnemen van deze bergingen door de Staat is altijd bespreekbaar geweest, maar gesprekken hierover zijn door de vorige kabinetten gestopt.”

