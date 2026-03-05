Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boer Geert volledig verlamd na zwaar fietsongeluk: bij kennis, maar kan niet praten

Boer Geert Krops (76), bekend van zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw in 2014, ligt sinds 10 februari ernstig gewond in een ziekenhuis in Portugal. Zijn vriendin Lenie laat weten dat hij niet meer kan bewegen of praten en dat zijn toestand kritiek is.

De twee waren van plan vakantie te vieren in Portugal, maar op de eerste dag ging het al flink mis. Geert zou tijdens een fietstocht onwel zijn geworden, waarna hij 2 meter naar beneden is gevallen. Een fietsvriend heeft hem ongeveer drie kwartier gereanimeerd voordat er een medisch team arriveerde.

Communiceren door knikken

Geert wordt momenteel verzorgd in een privéziekenhuis. Lenie laat aan het AD weten dat hij bij kennis is, maar niet kan praten. Hij communiceert met haar door ja en nee te knikken. Artsen hebben onlangs een pin in zijn nekwervel geplaatst om meer stabiliteit te creëren. Lenie hoopt dat haar partner naar Nederland kan worden overgebracht, maar het is nog niet zeker of dat lukt. De druk in het luchtruim spelen daar een belangrijke rol in en daarnaast is er een speciaal vliegtuig voor nodig.

Boer Geert

Geert werd in 2014 in één klap een bekende Nederlander toen hij meedeed aan Boer zoekt Vrouw. Hij runde een boerderij in het Groningse Mussel. Hoewel hij geen relatie overhield aan het programma, ontmoette hij Lenie twee jaar geleden tijdens een fietsvakantie langs het Pieterpad. De twee hebben sindsdien een relatie.

