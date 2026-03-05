Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Griepepidemie is over piek heen, maar hooikoortsklachten nemen juist toe

Het lijkt erop dat de griepepidemie over de piek heen is. Minder mensen gaan met griepachtige klachten naar de huisarts, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel. Toch betekent dat niet dat we van het gesnotter af zijn: er gaan namelijk nog wel veel mensen met hooikoortsklachten naar de huisarts.

Hoewel nog steeds veel mensen geveld worden door de griep, lijkt het er volgens het RIVM op dat ‘er in de afgelopen weken sprake is van een stabilisatie of afname, wat erop wijst dat de piek inmiddels is bereikt of al voorbij is.’ In de afgelopen weken gingen 66 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. De week ervoor bezochten nog 68 op de 100.000 mensen de huisarts met griepklachten.

Onderzoekers keken niet alleen naar het aantal huisartsbezoeken, maar ook naar de monsters die huisartsen afnemen bij mensen met een griepachtig ziektebeeld. Uit die monsters blijkt dat het griepvirus ongeveer even vaak werd gevonden als een week eerder. In de video hierboven zie je hoe je minder snel ziek wordt als het griepvirus rondwaart.

Griepepidemie nog niet voorbij

Dat minder mensen zich nu melden bij de huisarts, betekent niet dat de griepepidemie voorbij is. De meeste mensen met griepklachten gaan namelijk niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbare mensen die dat wel doet. Er is officieel sprake van een griepepidemie als er twee weken lang meer dan 46 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met griepsymptomen.

Hooikoortsklachten

Huisartsen in Nederland hebben het druk, want er gaan dit jaar ook meer mensen met hooikoorts naar de huisarts dan voorgaande jaren. In de afgelopen week gingen 142 op de 100.000 mensen naar een huisarts omdat ze last hadden van hooikoorts. Een week eerder waren dat er nog 62. Dat is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. In dezelfde week in 2025 gingen 92 per 100.000 mensen naar de huisarts voor hooikoorts. Het jaar daarvoor waren dat er 89.

