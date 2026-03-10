Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z-mannen geloven vaker dan Babyboomers dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen

Jongeren staan over het algemeen bekend als progressiever. Toch is dat beeld de laatste tijd minder vanzelfsprekend, zeker als het gaat om conservatieve ideeën, met name over de traditionele verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Uit een recent wereldwijd onderzoek blijkt namelijk dat jonge mannen en jongens zelfs meer traditionele ideeën hebben over genderrollen dan oudere generaties.

Bijna een derde van de mannen en jongens uit generatie Z vindt dat een vrouw haar echtgenoot moet gehoorzamen, blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder 23.000 mensen. Een derde van de Gen Z-mannen vindt bovendien dat de man het laatste woord moet hebben bij belangrijke beslissingen. Het onderzoek werd gedaan in 29 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de VS, Brazilië, Australië en India, schrijft The Guardian.

Man/vrouw-rollen

De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend: mannen uit generatie Z (geboren tussen 1997 en 2012) blijken twee keer zo vaak traditionele opvattingen te hebben over besluitvorming binnen het huwelijk dan mannen uit de babyboom-generatie (geboren tussen 1946 en 1964). Slechts 13 procent van de oudere mannen vindt dat een vrouw altijd haar man moet gehoorzamen. Onder Gen Z-vrouwen is dat 18 procent en maar 6 procent van de babyboomgeneratie vindt dat.

Per land laten de cijfers grote verschillen zien. In Indonesië (66 procent) en Maleisië (60 procent) zijn mensen van beide geslachten het eens met die stelling, tegenover 23 procent in de VS en 13 procent in het Verenigd Koninkrijk.

Generatie Z en Boomers

Uit het jaarlijkse onderzoek onder mensen van 16 jaar en ouder, uitgevoerd door Ipsos en het Global Institute for Women’s Leadership van King’s College London, blijkt een duidelijk verschil tussen generaties mannen als het gaat om genderrollen.

Bijna een kwart van de mannen van generatie Z vindt dat vrouwen niet te onafhankelijk of zelfvoorzienend moeten lijken, tegenover 12 procent van de babyboomgeneratie. Ook op het gebied van seksuele normen zijn de verschillen groot: 21 procent van Gen Z-mannen vindt dat een ‘echte vrouw’ nooit seks zou moeten initiëren, tegen slechts 7 procent van de oudere mannen.

Traditionele mannen

Meer dan de helft van Gen Z-mannen vindt dat mannen te veel van zichzelf moeten opgeven voor gelijkheid, tegenover 45 procent van de babyboomer-mannen. Bij vrouwen lagen de cijfers op 41 procent voor Gen Z en 30 procent voor babyboomers. Tegelijkertijd is Gen Z ook de groep die het meest gelooft dat vrouwen met een succesvolle carrière aantrekkelijker zijn voor mannen: 41 procent is het met die stelling eens.

Prof. Heejung Chung, directeur van het Global Institute for Women’s Leadership en leider van het onderzoek, ziet ook duidelijk andere uitkomsten: er is brede steun voor gendergelijkheid, bijvoorbeeld wat betreft meer vrouwen in de politiek.

Vrouwenrechten

Maar als je de uitkomsten van het onderzoek vergelijkt met eerdere studies, blijkt dat de opvattingen juist traditioneler lijken te worden. Wereldwijd zei in 2019 nog 42 procent dat vrouwenrechten in hun land voldoende vooruitgang hadden geboekt; nu is dat 52 procent.

„Er is veel onvrede en angst dat mannen hun sociale positie verliezen”, zegt Prof. Heejung Chung. „En er ontstaat een vacuüm dat wordt opgevuld door stemmen en retoriek die jonge mannen tegen gendergelijkheid, tegen jonge vrouwen en tegen migranten proberen op te zetten.”

Mannelijkheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat Gen Z-mannen strengere traditionele verwachtingen van hun eigen gedrag en keuzes hebben. 30 procent van de Gen Z-mannen vindt dat mannen tegen hun vrienden geen ‘ik hou van je’ zouden moeten zeggen, tegenover 20 procent van de babyboommannen en 21 procent van Gen Z-vrouwen.

21 procent denkt dat mannen die meedoen aan de zorg voor kinderen minder mannelijk zijn dan degenen die dat niet doen, tegenover 8 procent van de babyboomer-mannen en 14 procent van Gen Z-vrouwen.

Wat betreft keuzevrijheid: beide geslachten vinden dat vrouwen meer keuze hebben in daten en relaties (22 procent), huishoudelijke taken (24 procent) en kleding (34 procent), terwijl mannen meer keuze zouden hebben in hobby’s (18 procent) en beroep (39 procent).

Jongeren met traditionele ideeën

Maar wat moeten we nu van deze resultaten vinden? Julia Gillard, voorzitter van het Global Institute for Women’s Leadership en voormalig premier van Australië, noemde de resultaten zorgwekkend. „Veel mannen van generatie Z leggen niet alleen beperkende verwachtingen op aan vrouwen, ze beperken ook zichzelf met strikte gendernormen”, zei ze. „We moeten blijven benadrukken dat gendergelijkheid geen zero-sum game is, waarin alleen vrouwen profiteren.”

Prof. Heejung Chung benadrukte dat economische factoren een rol kunnen spelen. „In eerdere generaties konden mannen, sociologisch gezien, hun mannelijkheid tonen via verdienrollen: door financieel bij te dragen, een huis te kopen, te zorgen en te beschermen. Voor jonge mannen wereldwijd zijn deze mogelijkheden steeds moeilijker bereikbaar. Daardoor ervaren zij een verlies aan kansen en hebben ze geen positieve, diverse voorbeelden van mannelijkheid meegekregen.”

