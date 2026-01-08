Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanaf middernacht code oranje in noorden van het land om sneeuw

Vanaf middernacht wordt code oranje van kracht in Friesland, Groningen en Drenthe en op de Waddeneilanden vanwege gladheid door sneeuw en harde wind. Dat meldt het KNMI donderdag. De weerwaarschuwing vervalt vrijdag om 12.00 uur. Dan geldt in het noorden code geel, net als in de rest van het land.

Zoals eerder gemeld gaat het in de nacht van donderdag op vrijdag flink sneeuwen in het noorden. Daarbij waait een stevige oostenwind waardoor er kans is op sneeuwjacht. Dat houdt in dat de wind de sneeuw voortjaagt. Daardoor kan er onder meer sprake zijn van slecht zicht. Ook kunnen er sneeuwduinen ontstaan.

In de rest van het land is het vrijdag plaatselijk glad. Later op de dag kan het ook gaan sneeuwen.

Volgens Weeronline wordt het een koud weekend. Zaterdag varieert de temperatuur van 1 graad in het westen van Zeeland tot -2 graden in het oosten en noorden. Door de wind voelt het kouder. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het zeer koud. De weersite meldt dat het op grote schaal matig vriest, maar dat het regionaal -10 graden kan worden. „Zeer lokaal zou het kwik zelfs kunnen dalen onder -15 graden”, aldus Weeronline. Zondag verloopt „droog en ijskoud”.

