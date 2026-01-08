Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stroomstoring Schiphol opgelost, toch zijn er nu al vertragingen en annuleringen

Hoewel Schiphol gisteren de hoop uitsprak dat het vliegverkeer vandaag weer normaal zou worden hervat, is de dag allesbehalve soepel begonnen: de luchthaven kampte vanochtend met een stroomstoring die zo’n anderhalf uur duurde. Volgens een woordvoerder kan er inmiddels weer worden ingecheckt en worden er extra balies ingezet om alle achterstanden weg te werken.

Het is nog niet duidelijk of reizigers door de storing vluchten gemist hebben. Eerder op de ochtend gingen alle informatieborden en incheckcomputers in vertrekhal 2 op zwart. Daardoor ontstond er direct de nodige chaos op het vliegveld, maar Schiphol laat weten dat de stroomstoring inmiddels voorbij is.

Stroomstoring Schiphol niet de oorzaak van annuleringen

Hoewel er vanmorgen opnieuw tientallen aankomende vluchten zijn geannuleerd, heeft dat volgens Schiphol niks te maken met de stroomstoring. Het zijn bijna allemaal geannuleerde terugvluchten van KLM van gisteren. Die konden toen niet uit Amsterdam vertrekken, zijn nooit op hun bestemming aangekomen en kunnen vandaag dus ook niet terugvliegen, zo laat KLM weten.

Ook vertragingen

Er zijn niet alleen aankomende vluchten geannuleerd, er is ook al bij meerdere aankomende vluchten sprake van vertraging. Vooralsnog lijken er bij vertrekkende vluchten nog weinig problemen te zijn. Gisteren liet Schiphol nog weten voor vandaag geen problemen te verwachten. „We draaien op normale capaciteit, wat betekent dat alle vluchten die vertrekken en aankomen kunnen gaan”, zo gaf een woordvoerder aan. De afgelopen dagen werden er op de luchthaven honderden vluchten vertraagd en geannuleerd vanwege het winterse weer.

