Controleren bedrijven je als je vanuit huis werkt? ‘Pas op, je komt er bijna nooit mee weg’

Heel veel mensen werkten de afgelopen dagen vanuit huis, vanwege de sneeuw in ons land. Rijkswaterstaat riep daar ook toe op: ‘Blijf thuiswerken als je kunt en ga dan niet de weg op’. Nieuws van de Dag ging gisteravond in op de vraag of je als werknemer wordt gecontroleerd.

Metro schreef deze week al over thuiswerken, maar toen ging het niet over sneeuw. Het draagvlak voor aan je keukentafel de laptop openklappen wordt minder. Zowel werkgevers als werknemers vinden dat. Men is bang voor ‘spookcollega’s’.

In de gaten gehouden worden bij thuiswerken

Nieuws van de Dag ging echter in op thuiswerken door de flinke sneeuwval. Cyberexpert Dave Maasland, ook vaak bij Vandaag Inside te zien als ‘het cybermannetje’, beantwoordt de vraag of bedrijven controles toepassen op hun werknemers die thuiswerken. „Dat is echt glad ijs”, kopt Maasland met gevoel voor het winterse weer in.

„Er zijn bedrijven die zeggen: ik wil gewoon weten waar werknemers aan het werk zijn. Maar dat betekent dus dat je mensen in de gaten houdt. Of ze aan het werk zijn, of ze e-mails openen.” Maasland met opgeheven vingertje: „En dat mag niet zomaar.”

Minder productief dan op kantoor?

Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen geeft aan dat ook mensen van de redactie van het programma thuiswerken. „Ik zal op tv zeggen dat ze héél hard werken, maar ik heb toch het idee dat het iets minder productief is dan hier op kantoor.” Maasland: „Als je zo met je mensen omgaat en je ze niet vertrouwt, dan doe je iets anders verkeerd in je organisatie. Je kunt met je mensen gewoon afspreken welke deadlines gehaald moeten worden en welke uitkomsten gehaald moeten worden.”

Tegen ondernemers die het thuiswerken (willen) controleren, wil de cyberexpert zeggen: „Pas op, want je komt er bijna nooit mee weg. Medewerkers in de gaten houden mag eigenlijk nooit.”

Financieel journalist Martin Visser gaat in de video boven het artikel nog in op de productiviteit van de thuiswerkers.

