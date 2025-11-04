Geert Wilders erkent winst D66, heeft Rob Jetten gefeliciteerd
PVV-leider Geert Wilders erkent dat D66 de meeste stemmen heeft gehaald bij de verkiezingen, en heeft D66-leider Rob Jetten vanochtend gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. Beide partijen lijken weliswaar 26 zetels te halen, maar D66 staat volgens de voorlopige uitslagen nu ruim 28.000 stemmen voor op de PVV.
Vrijdag stelt de Kiesraad de verkiezingsuitslag definitief vast. Wilders suggereerde eerder dat mogelijk gesjoemeld was met de stemmen, zonder hiervoor betrouwbaar bewijs te leveren.
ANP