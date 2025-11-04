Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wouter Koolmees wordt verkenner voor nieuwe kabinet

Oud-minister Wouter Koolmees (D66) wordt verkenner in het formatieproces. Hij is door D66 voorgedragen om met fractieleiders in gesprek te gaan over een nieuwe coalitie. Dat maakte Kamervoorzitter Martin Bosma dinsdagmiddag bekend in een persconferentie. De gesprekken beginnen woensdag.

De partijen hebben unaniem ingestemd met het voorstel van D66. Als verkenner gaat Koolmees in eerste instantie met de partijleiders in gesprek om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe coalitie.

De verkenner heeft tot 11 november de tijd voor die gesprekken. Op die dag levert hij zijn verslag in. Twee dagen later debatteert de Tweede Kamer over het verslag en hoe de vorming van een nieuwe coalitie verdergaat. De verkenner kan ook een suggestie doen voor een informateur, die de gesprekken zal leiden met de partijen.

2021

Koolmees is ook in 2021 al eens verkenner en informateur geweest. In die functie droeg hij bij aan de totstandkoming van kabinet-Rutte IV, een samenwerking van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In de persconferentie benoemde Kamervoorzitter Bosma ook de rol die Koolmees speelde als formateur in de gemeente Rotterdam. „Daar heeft hij Leefbaar en Denk in een college weten te krijgen.”

Momenteel is Koolmees topman bij NS. De Kamer wil graag een verkenner die „op enige afstand van de dagelijkse politiek staat”, aldus Bosma.

