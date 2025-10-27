Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ziekenhuispersoneel draagt geen volledig naamkaartje, uit angst voor agressie

Het Medisch Spectrum Twente (MST) laat zijn medewerkers voortaan zelf bepalen of zij hun volledige naam, alleen hun voornaam of helemaal geen naam tonen op hun badge. De maatregel komt na toenemende meldingen van agressie richting zorgpersoneel. Metro spreekt met NU’91 en een woordvoerder van het ziekenhuis.

De agressie in ziekenhuizen is de afgelopen jaren toegenomen. Zes op de tien zorgmedewerkers hebben te maken met intimidatie, agressie en bedreigingen. Volgens MST is het besluit niet overhaast genomen. „Na overleg met onder meer de Verpleegkundige Adviesraad (VAR), de ondernemingsraad en verschillende zorgafdelingen, hebben we beleid ontwikkeld om over te gaan tot vrije naamkeuze”, laat het ziekenhuis weten aan Metro.

Het besluit viel samen met de introductie van een nieuwe, beter beveiligde badge, waarop medewerkers kunnen kiezen uit vier opties: alleen voornaam, voorletter en achternaam, volledige naam, of geen naam.

Gevoel van onveiligheid

De aanleiding om deze maatregel in te voeren, waren signalen van personeel dat zich onveilig voelde. Sommige medewerkers plakten hun badge al af uit angst om buiten het werk te worden herkend. „Het afplakken van de badge en het gevoel van onveiligheid onder het personeel waren duidelijke signalen”, aldus MST.

Ook cijfers laten zien dat de veiligheid van medewerkers in het geding was. Tot juli van dit jaar registreerde het ziekenhuis 525 incidenten, waarvan 369 agressiemeldingen. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van 2024.

Het aantal fysieke agressiegevallen liep op van 70 naar 125, verbale agressie van 171 naar 223. In 80 procent van de gevallen is de patiënt degene die agressief deed. Vooral afdelingen als de Medisch Psychiatrische Unit, de Spoedeisende Hulp en de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en Trauma/Ortho hebben er het vaakst mee te maken.

Medewerkers positief

De vrije keuze voor de naamkaartjes wordt binnen MST enthousiast ontvangen. Alle afspraken voor het vervangen van badges zijn tot december volgeboekt; elke week worden zo’n 200 tot 250 badges vernieuwd.

Ongeveer de helft van de medewerkers kiest ervoor alleen de voornaam te tonen, terwijl 10 procent kiest voor hun volledige naam, 10 procent voor helemaal geen naam, en 30 procent (waaronder veel medisch specialisten) voor de combinatie voorletter + achternaam.

Het ziekenhuis benadrukt dat dit onderdeel is van het veiligheidsbeleid. Zo worden bodycams voor beveiligers getest, krijgen nieuwe medewerkers cursussen waarin ze leren met agressie om te gaan, en wordt gewerkt aan AI-gedreven camera’s die afwijkend gedrag in beeld en geluid kunnen herkennen. Ook beschikt elke afdeling over noodbellen waarmee een stil alarm kan worden gegeven aan de beveiliging.

‘Een belangrijke stap, maar er is meer nodig’

Ook beroepsorganisatie NU’91, die verpleegkundigen en verzorgenden vertegenwoordigt, is positief. „Wij zijn er heel blij mee dat dit niet meer hoeft”, zegt woordvoerder Michel van Erp. „Wij waren een van de partijen die dit hebben voorgesteld tijdens de CAO-onderhandelingen. Het is goed dat dit is opgepakt, al is het triest dat het zover heeft moeten komen.”

Volgens Van Erp ontvangen zorgprofessionals steeds vaker intimiderende berichten of worden ze opgezocht via sociale media. „Een naamkaartje alleen lost het probleem van agressie niet op, maar het helpt wel een stukje veiligheid terug te geven.”

Een naamkaartje is een begin, maar de vakbond pleit voor meer maatregelen om agressie in de zorg tegen te dringen. „Er moet meer gebeuren aan bewustwording en voorlichting. Campagnes over gedragsregels voor bezoekers en patiënten zijn essentieel”, aldus Van Erp.

Uit peilingen onder de achterban blijkt dat agressie in de zorg al jaren toeneemt, met als gevolg dat sommige professionals overwegen het vak te verlaten. „Dat is heel triest, maar ook begrijpelijk als mensen je thuis weten te vinden.”

Meer ziekenhuizen nemen maatregelen tegen agressie

MST is niet het enige ziekenhuis dat maatregelen neemt. In samenwerkingsverbanden zoals Santeon en via de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen wordt structureel overleg gevoerd over het thema Veilige zorg. Volgens NU’91 is het belangrijk dat ook andere sectoren binnen de zorg deze stap zetten.

