Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: Nederland telt 1 miljoen meer arbeidsmigranten dan gedacht

In Nederland werken naar schatting 1,7 miljoen arbeidsmigranten – ruim een miljoen meer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group. De overheid ging eerder uit van 220.000 tot 700.000 buitenlandse werknemers.

Door de versobering van de expatregel werd verwacht dat er juist minder kennismigranten naar Nederland zouden komen. In de cijfers is dat echter niet terug te zien.

Sommige migranten niet geregistreerd

Van die 1,7 miljoen migranten staan ongeveer 1 miljoen niet-Nederlandse werknemers geregistreerd in de polisadministratie van het UWV. Daarnaast telt Nederland naar schatting 250.000 kennismigranten, 100.000 buitenlandse werknemers die via hun eigen werkgever hier aan de slag zijn, en 100.000 mensen zonder geldige papieren. Ook grensarbeiders, Oekraïners en internationale studenten werken in Nederland.

„De discussie over arbeidsmigratie wordt gevoerd op basis van cijfers die de werkelijkheid systematisch onderschatten”, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur arbeidsmarkt bij Intelligence Group tegenover Hart van Nederland. „Door registratiegaten, definitiebeperkingen en verouderde data hebben we slechts een klein deel in beeld van wat er werkelijk speelt op de Nederlandse arbeidsmarkt.”

Achterdeur naar de arbeidsmarkt

Volgens het onderzoek heeft het Nederlandse registratiesysteem onbedoeld een „achterdeur” naar de arbeidsmarkt. Via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) kunnen mensen van buiten de EU zonder verblijfsvergunning toch een BSN krijgen. Daarmee kunnen ze een bankrekening openen en aan het werk gaan.

Schattingen wijzen op meer dan 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers. De Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie en het Expertisecentrum Mensenhandel trokken hierover eerder al samen aan de bel. Voor sommige arbeidsmigranten is de situatie ronduit miserabel. Als ze hun werk verliezen, bijvoorbeeld door ziekte, worden ze dakloos en zijn aan de grillen van de straat overgeleverd.

Economie draait op migranten

„Als we alle werkenden in Nederland zouden meetellen, dus ook de niet-migranten, hebben we geen 10 miljoen werkenden, maar zeker 11 miljoen”, zegt Waasdorp. „Van de distributiecentra in Brabant tot de kassen in het Westland, en van de bouwplaatsen tot de hotelkamers in Amsterdam. Overal draait de economie op arbeid van buiten Nederland.”

Oproep tot actie

De onderzoekers roepen bedrijven en politici op om in actie te komen. Bedrijven moeten zorgen voor een veilige en eerlijke werkplek en beter controleren wie er voor hen werken, om problemen in de toekomst te voorkomen. De politiek krijgt het advies om de makkelijke omweg via de RNI af te sluiten, strenger te controleren en iedereen die in Nederland werkt meteen te registreren.

Reacties