KNMI: morgenavond code oranje in westen om zware windstoten

In het westen van het land geldt vanaf donderdagavond code oranje doordat hier door storm Benjamin „zeer zware windstoten” kunnen voorkomen. Dat meldt het KNMI woensdag. Storm Benjamin wordt als eerste gevoeld in het zuidwesten van het land. In de loop van de avond en nacht breidt dit zich uit naar de rest van het land. Daar geldt code geel.

Het KNMI waarschuwt voor gevaar en schade door rondvliegende voorwerpen of afbrekende takken. Ook kan het verkeer last krijgen van de zware windstoten. Het weerinstituut ziet dat de wind op vrijdag langzaam afneemt, „het laatst in het Waddengebied”.

Aan de kust verwacht het KNMI windstoten met een snelheid van 100 tot 120 kilometer per uur. Dieper landinwaarts en in Groningen en Friesland kunnen windstoten van 80-90 kilometer per uur voorkomen.

