Mogelijk verbod op desinfecterende handgels: ‘Kan kankerverwekkend zijn’

Ga jij niet de deur uit zonder een flesje desinfecterende handgel? Dan zou het zomaar kunnen dat je binnenkort voor een leeg schap staat. EU-functionarissen maken zich dusdanig zorgen om desinfecterende handgels, dat ze een verbod op de producten hebben voorgesteld.

Eén van de hoofdingrediënten in desinfecterende handgels is ethanol, ook wel bekend als alcohol. Ethanol is een werkzame stof die ziektekiemen doodt, vandaar dat het zo effectief is als je graag je handen wil schoonmaken. Ethanol zit echter niet alleen in desinfecterende producten, maar ook in was- en reinigingsmiddelen als oplosmiddel en ontvetter.

Gezondheidsrisico van desinfecterende handgels

Bij normaal gebruik zijn producten met ethanol veilig – dus als je het product gebruikt zoals op de verpakking vermeld staat. Toch is het gebruik van producten met ethanol niet helemaal zonder risico: langdurige blootstelling aan het ingrediënt kan leiden tot gezondheidsschade, zoals verminderde vruchtbaarheid en afwijkingen bij het nageslacht. Om deze reden wordt het ook afgeraden om producten met ethanol te gebruiken als je zwanger bent. Daarnaast kan langdurige blootstelling aan ethanol ook leiden tot levercirrose en borst– en darmkanker.

In de EU zijn reinigingsmiddelen op alcoholbasis als veilig bestempeld en dus ook goedgekeurd. Ze staan sinds de jaren 90 zelfs op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Toch maken EU-gezondheidsfunctionarissen zich zorgen over de risico’s die de producten met zich meebrengen – met name op het gebied van kanker en het verhoogde risico op zwangerschapscomplicaties. Zij hebben dan ook een voorstel ingediend om reinigingsproducten met ethanol uit de schappen te halen of te vervangen door veilige varianten.

Veel verzet tegen verbod

Een verbod op dergelijke producten brengt volgens deskundigen grote risico’s met zich mee. Zij waarschuwen dat het een ‘enorme impact’ kan hebben op ziekenhuizen wereldwijd en dat de alternatieven voor ethanol die vergelijkbare bescherming bieden, nóg gevaarlijker zijn. „Zorggerelateerde infecties doden wereldwijd jaarlijks meer mensen dan malaria, tuberculose en aids samen”, zo waarschuwt Alexandra Peters van de Universiteit van Genève. Handhygiëne, vooral met handalcohol, voorkomt wereldwijd 16 miljoen infecties per jaar. Alternatieven zoals isopropanol zijn volgens haar nog giftiger.

De commissie van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) komt nu eind november bijeen om te beslissen of ethanol als schadelijk moet worden geclassificeerd. Brancheorganisaties hebben zich echter al verzet tegen het mogelijke verbod. Ze stellen dat er weinig bewijs is voor de schadelijke effecten van ethanol.

