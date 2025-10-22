Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een oplaadkabel in plaats van een iPhone: DHL-klanten gedupeerd door wisseltruc

Het zal je maar gebeuren. Reikhalzend kijk je uit naar het moment dat je pakketje binnenkomt, maar bij het openmaken blijkt er iets héél anders en veel goedkopers in te zitten. Tientallen DHL-klanten in Noord-Holland werden de dupe van die gewiekste wisseltruc.

Eerder schreef Metro over een nieuwe telefonische truc die criminelen gebruiken om je op te lichten. En eerder vandaag bleek dat steeds meer Nederlanders trappen in misleidende winacties die op het eerste oog onschuldig lijken.

Gehaaide wisseltruc

Gedupeerde Dario Ekelmans vertelt aan NH Nieuws dat hij het pakketje al ongewoon licht vond aanvoelen. Bij het openmaken blijkt dat niet zijn peperdure iPhone – waarde: zo’n 1500 euro – erin zit, maar een goedkoop telefoonhoesje en een oplaadkabel. Hij denkt eerst aan een foutje van de MediaMarkt, maar dat blijkt niet zo te zijn.

„Ik heb het nagevraagd: het pakket wordt daar bij vertrek gewogen en bij aankomst én vertrek door DHL ook. Dus ik denk dat er iets gebeurt, nadat de bus met pakketjes is ingeladen. Misschien rijden ze eerst wel naar een industrieterrein om de inhoud te verwisselen. Ik vrees dat dit het werk van een georganiseerde groep is.” Hij heeft inmiddels aangifte gedaan. „Ik kan slecht tegen onrecht. Het huilen stond mij gisteren nader dan het lachen.”

Ekelmans blijkt niet het enige slachtoffer te zijn. Het regent reacties als zijn vrouw hun verhaal op Facebook plaatst. Niet alleen telefoons blijken te zijn omgewisseld, maar ook onder meer smartwatches, Airpods, telefoons en parfums.

Nog meer slachtoffers

Een van de andere slachtoffers is Gijs van Diepen. Hij bestelde AirPods bij de MediaMarkt en kreeg een speakertje van de Action van 10 euro. Bjorn Mooij bestelde een Drone bij Coolblue en ontving een koptelefoon van de Action. „Je kon zien dat het pakket netjes was opengemaakt en weer dichtgeplakt.”

Een woordvoerder van DHL bevestigt aan NH Nieuws „dat er in de omgeving van Hoogwoud de afgelopen dagen sprake geweest van verduistering van pakketzendingen: overigens niet door medewerkers van DHL”.

DHL doet momenteel onderzoek naar wat er is gebeurd en heeft maatregelen genomen. De pakketbezorger raadt benadeelde ontvangers aan om melding te doen bij de verzender/webshop en ook aangifte te doen bij de politie.

Reacties