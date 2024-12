Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als een dierbare overlijdt, verliest geld z’n waarde’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 29-jarige Lara, die zoveel mogelijk van het leven probeert te genieten na het overlijden van een familielid.

Naam: Lara (29)

Beroep: freelance content specialist

Woonsituatie: single, huurwoning

Netto inkomen: 3200 euro

Hoe bent je financieel opgevoed?

„Enerzijds met het idee dat het belangrijk is om geld te sparen en niet alles in één keer uit te geven, omdat je anders snel op zwart zaad zit. Anderzijds hebben mijn ouders me ook meegegeven om zoveel mogelijk te genieten van het leven, in het ‘nu’ te zijn. Die omslag kwam een beetje in mijn tienerjaren, toen de zus van mijn moeder plotseling overleed. Ze stond middenin het leven, en in één klap was het over. Een immens verdriet, nog steeds eigenlijk. Niet alleen was ze mijn lievelingstante, ook had ze drie kinderen die ineens zonder moeder zaten. Hun hele toekomstplaatje? Aan diggelen.”

Wat veranderde dat qua financieel ‘gedachtegoed’?

„Het maakte dat mijn ouders zoiets hadden van: als we iets willen, moeten we het nú doen, het kan immers zomaar voorbij zijn. Niet dat ze het geld ineens over de balk smeten, hoor. Maar ze hadden bijvoorbeeld altijd een droombeeld van reizen in een camperbusje door Europa, als de kinderen uit huis waren. Maar wie weet hoe oud je wordt? Dus namen ze mijn broertje en mij gewoon mee. Ik ben in tig landen geweest, we leefden in de zomervakanties een echt nomadenbestaan. Thuis leefden we ook een eenvoudig leven, we kregen wel speelgoed, maar tegelijkertijd waren mijn ouders aan het sparen voor die reizen – om maar zoveel mogelijk familieherinneringen te maken.”

Heb je dat gedachtegoed overgenomen?

„Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik kan wel helemaal gaan sparen voor mijn pensioen, en ik smijt mijn geld heus niet over de balk, maar ik wil vandaag ook kunnen genieten van iets leuks. Dus ga ik uit eten, bezoek ik een festival, maar vooral: reis ik veel. En daar hoef ik helemaal niet voor op vakantie te gaan. Als freelancer kan ik mijn werk vanaf letterlijk elke plek op aarde doen. Dus ga ik dan weer een maandje naar Spanje, reis ik door naar Italië of doe ik mijn werk vanuit een hip café in Berlijn, waar ik een paar weken een appartement huur.”

Dat klinkt leuk, maar toch ook wel als een dure aangelegenheid, hoe bekostig je dat?

„Nou, ik blijf natuurlijk aan het werk, dus dat inkomen blijf ik genereren. Maar ik heb een relatief lage huur in Nederland, dus mijn lasten zijn niet zo hoog. En ik boek geen dure hotels, die zijn juist nauwelijks meer te betalen tegenwoordig. Ik probeer zoveel mogelijk aan huizenruil te doen – ik woon in de Randstad, dus genoeg animo voor mijn huis. Het is echt een win-win situatie: enerzijds kom ik in andere landen, proef ik van nieuwe culturen, anderzijds genereer ik gewoon inkomen en werk ik op inspirerende plekken. Ik zou het niet anders meer willen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, natuurlijk, dat wel. Maar ik heb geen tienduizenden euro’s om op terug te vallen. Ik heb het maar zo berekend: als ik een euro of 5000 op mijn spaarrekening heb, is dat net genoeg om de eerste financiële gaten op te vullen. Maar ik zorg natuurlijk wel dat ik alle opties open hou als dat zover is. Stel bijvoorbeeld dat ik niet meer kan leven van mijn freelance werk, ben ik allang begonnen met het zoeken naar een baan en meer vastigheid. Liever zou ik dat niet doen natuurlijk, maar wat moet dat moet.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ik zou dat wel lekker vinden als extra buffer ja, natuurlijk. Maar dat is puur om mijn leefstijl te kunnen waarborgen, omdat een beetje financiële zekerheid wel zo prettig is als je veel reist. Het gaat me echter niet specifiek om die 1000 euro, meer om wat ik ermee kan doen.”

Slotvraag: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja en nee. Door te werken verdien ik geld, en kan ik reizen. En dát maakt me gelukkig. Dus indirect vind ik van wel. Tegelijkertijd verliest geld z’n waarde op het moment dat je een dierbare verliest. Tegen dat gemis kan geen cent op. Wat dat betreft zijn familie en vrienden, die allemaal gezond zijn, pas echt onbetaalbaar.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

