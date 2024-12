Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maker dubbellikker-ijsje failliet, maar er blijkt toch goed nieuws te zijn

Wedden dat jij op een kinderpartijtje, schoolreis of tijdens de zomervakantie ook zo’n gekleurde dubbellikker in je handen kreeg? Nou, de maker van dat befaamde ijsje was failliet verklaard. Maar het bedrijf blijkt op de valreep gered.

Zo’n oranje, gele, groene of rode dubbellikker… begin je al flashbacks te krijgen? Zo’n ijsje dat je, als je een echte pro was, in twee ijsjes brak en eventueel deelde met een vriendje, vriendinnetje, broer of zus. Het is voor menig Nederlander jeugdsentiment. Wist je overigens dat dit type ijs de minste calorieën bevat? Eerder lichtte Metro een aantal zeer bijzondere ijssmaken uit, zoals witbier, tomaat en geitenkaas.

Maker dubbellikker failliet, maar toch gered

De maker van de bekende kleurrijke ijslolly’s is Dedert IJs. Een ijsfabrikant die ook bekende ijsjes als Raketjes maakt. Maar Dedert IJs begaf zich de laatste tijd in zwaar weer en een potentiële overname leek er niet in te zitten. De curator concludeerde dat een doorstart er niet inzat voor Dedert IJs. Het bedrijf ging failliet en dat betekende dat ook het personeel z’n biezen moest pakken.

Maar er blijkt toch een koper te zijn, namelijk een Franse ijsproducent. Deze neemt de gebouwen en machines van Dedert IJs over en veel van de honderd vaste medewerkers die waren ontslagen, mogen terug in dienst komen, schrijft Quote.

Dedert IJs maakte in de glorietijden 350 miljoen ijslolly’s per jaar. Met als ultieme ijshit de dubbellikker, die officieel de Twinny of de Cooltwin heet. En daar kunnen we dus nog steeds zomers van genieten.

Meer faillissementen in Nederland

Overigens klinken de laatste tijd meer geluiden over faillissementen van Nederlandse bedrijven. Zo sloten eerder winkels als Bristol, The Body Shop Nederland en Esprit hun deuren en spande het er even om of Blokker failliet zou gaan. Hoewel de leegverkoop van Blokker al was begonnen, bleek op het laatste moment toch dat het bedrijf gered te zijn voor een doorstart.

