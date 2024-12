Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zonnepanelen op je dak? December blijkt slechtste maand ooit

Het is al dagen grauw, nat en ongezellig weer buiten. En dat zullen ook de bezitters van zonnepanelen gemerkt hebben. December 2024 was namelijk voor hen de slechtste maand ooit.

Nederlanders die besloten zonnepanelen op hun dak te installeren, hoopten daarmee gunstiger uit te zijn in de portemonnee. Maar inmiddels is bekend dat er ook haken en ogen aan deze duurzame energietoevoer zitten. Steeds meer energieleveranciers begonnen namelijk met het vragen met terugleverkosten. En over de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen, is ook nog een hoop onduidelijk. Eerder lag de terugverdientijd nog tussen de vijf en zes jaar, maar die liep op naar meer dan tien jaar.

December slechtste maand zonnepanelen

Koen Kuijper van energievergelijk.nl sprak tegen Radar daarover: „In een donker scenario, met een lage stroomprijs en een beperkte vergoeding van de leverancier, kan dit oplopen naar 16 tot 19 jaar.”

En dan blijkt december vanwege het gebrek aan zon ook nog eens een slechte maand voor de zonnepanelenbezitters. Het AD schrijft dat het ongekend sombere weer tientallen procenten van de maandopbrengst afsnoept.

Maandopbrengst

December is sowieso al de maand met doorgaans de minste opbrengst van zonnestroom, maar zo erg als deze maand was het zelden. En ook dinsdag en woensdag is de zon alleen te zien als je in een vliegtuig boven Schiphol door het wolkendek schiet.

Het is lastig te berekenen hoeveel zonnestroom deze maand exact is opgewekt. Elektriciteit die door de zon is opgewekt en niet wordt teruggeleverd, maar direct wordt verbruikt, kan niet worden gemeten. Volgens Energieopwek.nl is deze december in Nederland 478 megawattuur met zonnepanelen opgewekt, vorig jaar december was dat 510 megawattuur en in december 2022 was het 513 megawattuur. Dat verschil lijkt gering, maar niet als je meerekent dat er in de afgelopen twee jaar ontzettend veel zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

