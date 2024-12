Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Let op: bij deze banken ga je per 1 januari meer betalen

Wéér gaat de prijs van een bankrekening omhoog. Zo’n 13 miljoen Nederlanders zijn vanaf morgen, 1 januari 2025, meer kwijt. ING en ABN Amro schroeven vanaf dan hun tarieven op. Een betaalrekening bij een grote bank is in vijf jaar tijd twee tot drie keer zo duur geworden.

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Bankenvergelijking. In juli klonken er soortgelijke geluiden.

Bankrekening twee tot drie keer duurder

Een standaardbankrekening in Nederland kost momenteel gemiddeld 35,39 euro per jaar. Maar, zo stelt de site, hier moet een kanttekening bij: dit cijfer wordt enigszins vertekend door buitenlandse digitale banken die gratis betaalrekeningen aanbieden in ons land. Voor de meeste Nederlanders ligt het gemiddelde hoger.

Het gros heeft een betaalrekening bij een van de drie grote banken ING, Rabobank en ABN Amro. Daar betaal je momenteel gemiddeld 43,20 euro per jaar voor een basisrekening. Daarmee bedoelt men een particuliere betaalrekening op één naam, met een app en internetbankieren en met één betaalpasje.

Aan het begin van 2020 was dit nog 18,60 euro. Hiermee is een standaardbankrekening voor de meeste Nederlanders nu twee tot drie keer zo duur als vijf jaar terug, vlak voor het uitbreken van de coronapandemie.

💶 Waar komen de prijsstijgingen vandaan? De banken wijten de prijsstijgingen van de laatste jaren aan de lage rentestanden en de kosten voor innovatie en maatregelen tegen witwassen en terrorisme.

Prijzen van grote banken

Het is vooral ING die de prijs opdrijft. Klanten van die bank kregen de grootste stijging voor hun kiezen. Een standaardbankrekening kost nu 46,80 euro per jaar. Dat is 2,5 keer zoveel als in januari 2020, toen je nog 18,60 euro betaalde. In dit geval is er sprake van een prijsstijging van ruim 151 procent. Ter vergelijking: de Nederlandse inflatie over deze periode bedraagt volgens het Centraal Bureau voor Statistiek 34 procent.



ABN Amro doet nauwelijks onder voor ING. De kosten voor een basisbetaalrekening zijn op 1 januari 44,40 per jaar. Dit is bijna 2,4 keer zoveel als vijf jaar terug, een kostentoename van ruim 139 procent.

Rabobank-klanten zijn iets beter af. Een basispakket kost nu 38,40 euro per jaar. Dat is ruim twee keer zoveel (106 procent meer) als aan het begin van 2020. Rabobank paste zijn tarieven voor het laatst aan op 1 juli van dit jaar. Op 1 januari blijft de prijs hetzelfde.

Lagere prijsstijging bij kleinere banken

Bij de kleinere banken stijgt de prijs minder rap. Volksbankmerken SNS en ASN Bank laten nog een wisselend beeld zien. Klanten van ASN, die lange tijd het goedkoopst konden bankieren, kregen in vijf jaar tijd een nogal forse tariefverhoging van 94 procent te verwerken. Klanten van SNS betaalden 25 procent meer, minder dan de inflatie van 34 procent.

Bunq blijkt de inflatie precies te hebben gevolgd. De neobank voerde voor zijn basisproduct in vijf jaar tijd één prijsverhoging van 33,44 procent door. Ook Triodos en Knab pasten maar één keer het tarief aan. Triodos verhoogde in de zomer van 2020 de prijs van zijn internetrekening van 42 euro naar 60 euro per jaar (een stijging van bijna 43 procent), maar daarna niet meer.

Bij Knab betaal je niet meer, zoals jarenlang het geval was, 60 euro per jaar. Sinds twee jaar moet je 72 euro (20 procent meer) neerleggen voor de Knab Privérekening. Dat pakket biedt overigens wel meer dan een basisrekening. Toch is dit wel het standaardproduct van de digitale bank.

Niets veranderd

De internationale neobanken N26, Openbank en Revolut veranderen in de afgelopen vijf jaar helemaal niets aan de prijs van hun standaardproduct. Hier kun je vanuit Nederland ‘gewoon’ een bankrekening openen, maar je hebt hiermee wel minder mogelijkheden dan met een standaardbetaalrekening van een grote bank. De prijsvergelijking is misschien niet helemaal eerlijk. Je kunt bijvoorbeeld niet rood staan of extra rekeningen openen en er kunnen ook limieten gelden voor de betaalpasjes van deze banken.

Reacties