Metro voor het tweede jaar op rij bekroond tot Populairste Nieuwswebsite

Voor het tweede jaar op rij heeft Metro tijdens de awardnight van de Website van het Jaar-verkiezing de prijs voor Populairste Nieuwswebsite binnengesleept! Dat is een prijs die we zonder onze trouwe lezers niet hadden kunnen winnen, dus onze grote dank gaat uit naar jullie. Daarnaast mochten we ook de tweede prijs in de categorie Beste Nieuwswebsite in ontvangst nemen.

De Website van het Jaar-verkiezing is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste en populairste websites van Nederland.

Metro Populairste Nieuwswebsite 2024

Samen met nieuwsmedia als Hart van Nederland, De Telegraaf, NOS, NU.nl en het AD was Metro genomineerd in de nieuws-categorie. Tijdens een feestelijke awardnight mochten we de twee prijzen in ontvangst nemen, die de kroon zijn op ons harde werk voor jullie.

Amarins de Boer, hoofdredacteur van Metro: „We zijn trots dat Metro dit jaar opnieuw in de prijzen is gevallen. Dit toont aan dat onze lezers onze journalistiek waarderen. We proberen iedere dag zo goed mogelijk de huiskamervragen bij het nieuws te beantwoorden en onze lezers te raken en informeren met mooie, verrassende en mensgerichte verhalen. We bestaan dit jaar 25 jaar en deze bekroningen zijn een mooie aanmoediging om ook de komende 25 jaar verhalen te blijven maken die écht iets betekenen voor jou als lezer.”Â

Ook vorig jaar viel Metro dus in de prijzen, toen wederom in de categorie Populairste Nieuwswebsite. Dus ook volgend jaar verwachten we weer de winst! We willen onze lezers nogmaals bedanken voor het stemmen en zullen nóg meer ons best doen mooie artikelen voor jullie neer te zetten.

