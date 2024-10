Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo denken linkse kiezers over immigratie

Hoewel immigratie altijd als een rechts thema wordt beschouwd, maken ook linkse kiezers zich zorgen. Ruim de helft van de stemmers op linkse partijen vindt dat het aantal immigranten moet worden ingeperkt.

Die zorgen gaan vooral over hoe de opvang eruit moet zien, spanningen in de samenleving en de gevolgen voor de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 29.000 leden van het Opiniepanel. Onder linkse partijen wordt onder meer GroenLinks-PvdA, SP en D66 verstaan.

De redenen waarom kiezers zich zorgen maken, lopen uiteen. Voor de meeste linkse kiezers (66 procent) is het gebrek aan opvangplekken een punt van aandacht. Een ander punt, dat ook bij rechts een zorgenkindje is, is het nijpende woningtekort. Bijna de helft (44 procent) van linkse kiezers maakt zich zorgen over de effecten van immigratie op de woningmarkt. Zij kijken daarbij vooral naar expats, die meer geld kunnen neerleggen en druk op de woningmarkt zetten.

Iets meer dan de helft (51 procent) van de linkse kiezers is bang dat immigratie leidt tot meer spanningen tussen groepen in ons land. Zo vrezen sommigen dat ‘andere normen en waarden’ de acceptatie van vrouwen en lhbti+’ers in Nederland in gevaar kunnen brengen.

Ook de rol van de politiek klinkt. Immigratie wordt volgens de deelnemers vaak gebruikt als „excuus voor falend politiek beleid”. Rechtse partijen zouden doen alsof asielzoekers de oorzaak zijn van alle problemen in Nederland, en dat zorgt alleen maar voor polarisatie.

Geen maximum aan immigranten

Toch zijn de meeste linkse kiezers (64) procent niet voor het stellen van een maximum aan het aantal immigranten dat naar Nederland komt. Het aantal vluchtelingen is „niet te voorspellen”, klinkt er, en er moet altijd een plek blijven voor mensen in nood.

SP-kiezers zijn het strengst op migratie. Een ruime meerderheid (80 procent) is voor het beperken van immigratie en ruim de helft (57 procent) denkt dat een maximum aantal zou helpen. Naast de thema’s waar andere links kiezers zich druk over maken, komen daar voor SP-kiezers ook vaak „typische SP-thema” als gezondheidszorg en sociale voorzieningen bij.

Meerderheid voor vluchtelingen van oorlog en geweld

Een meerderheid van alle kiezers (67 procent), dus niet alleen links, vindt dat vluchtelingen voor oorlog en geweld hier mogen komen. Alleen bij kiezers van de PVV (40 procent), JA21 (36 procent) en FVD (28 procent) is daar maar een minderheid voor.

Nederland moet ook arbeidsmigranten binnen de Europese Unie en politieke vluchtelingen blijven opvangen, vinden de meeste mensen. Economische migranten, arbeidsmigranten van buiten de EU en mensen die op de vlucht slaan voor veranderend klimaat stuiten op meer weerstand.

