Minderjarigen zien vrijwel geen reclame voor alcohol meer

Er wordt veel gedaan om jongeren gezond te laten opgroeien. Zo is de leeftijd voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar, zijn sigaretten duurder geworden, en is op tv winst geboekt: minderjarigen (6-17 jaar) zagen vorig jaar gemiddeld nog maar anderhalve seconde alcoholreclame.

Dat is een daling van 87 procent als je het vergelijkt met twintig jaar geleden. Weten wanneer je te veel alcohol drinkt? Dat vertelde Metro je eerder al.

Minderjarigen zien weinig reclame voor alcohol

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) bestaat sinds 1979 en wordt regelmatig aangepast. De wet verbiedt alcoholreclame rondom tv-programma’s waarvan meer dan 25 procent van het publiek jonger is dan 18 jaar.

“In 2023 werden in Nederland negen tv-programma’s na 21.00 uur door meer dan 100.000 jongeren onder de 18 bekeken,” zegt Patrick Horstman van Featly Media. “Voor die tijd is alcoholreclame verboden. Bij die negen programma’s zijn acht alcoholreclames uitgezonden, maar die bereikten veel minder jongeren. Eén spot bereikte zo’n 30.000 minderjarigen; de rest nog minder.”

Peter de Wolf van STIVA stelt dat het onderzoek aantoont dat „bijna geen alcoholreclames op televisie worden uitgezonden die veel jongeren bereiken.” Door het tijdslot van 21.00 uur en de regels in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken zien bijna alleen volwassenen deze reclames, de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn.”

‘Verwaarloosbaar vergeleken met alle impressies’

Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat het bereik van minderjarigen via alcoholreclame op televisie heel erg laag is. De Wolf: „In 2023 kregen 18-minners gemiddeld anderhalve seconde alcoholreclame op tv per dag te zien. In het perspectief van alle online en offline impressies die jongeren op een dag binnenkrijgen is dat verwaarloosbaar.”

STIVA realiseert zich dat een deel van de mediaconsumptie van minderjarigen verplaatst is van televisie naar social media. De Wolf: „Het goede nieuws is dat het bij social media veel makkelijker is om te targeten. Zo kopen adverteerders uitsluitend in op profielgroepen van 18 jaar en ouder. Ook werken bijna alle social media platforms met 18+ filters waardoor alcoholreclame niet bij minderjarigen terecht komt. Daarnaast moeten influencers die alcoholreclame maken het 18+ filter gebruiken.”

