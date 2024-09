Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vluchtelingenstroom van 700.000 Oekraïners richting Europa: ‘Druk op samenleving neemt toe’

700.000 Oekraïense vluchtelingen zijn nog van plan om Oekraïne te verlaten vanwege de oorlog, wat betekent dat deze groep naar andere Europese landen vertrekt. Dat aantal is echter hoger dan verwacht en roept de nodige vragen op.

De Oekraïense Nationale Bank heeft die berekening gemaakt en concludeert dat er meer Oekraïners willen vluchten. Mede Russische aanvallen op de energie-infrastructuur, waardoor er sprake is van stroomuitval, zijn de verwachtingen gekelderd. Daarnaast zijn er minder banen, waardoor meer Oekraïners besluiten om te vertrekken, schrijft De Telegraaf.

Meer Oekraïense vluchtelingen naar Europa

Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Clingendael, vertelt tegen de krant dat hij ook een nieuwe vluchtelingenstroom verwacht. „Het is lastig inschatten hoeveel Oekraïners dan voor Nederland kiezen, maar stel dat het er nog eens 15.000 tot 20.000 zijn. Dat zal qua opvang al een zware wissel trekken op gemeenten.”

Vorige maand kondigde Asielminister Marjolein Faber (PVV) in Nederland een asielcrisis aan. Ook qua opvanglocaties kampt Nederland met een tekort aan ruimte.

Als in Oekraïne gebieden veilig worden verklaard, is het de bedoeling dat gevluchte Oekraïners terug gaan naar hun thuisland. Dat is ook het streven van Faber.

Oorlog in Oekraïne

Maar in Oekraïne zelf zien ze nog geen gelegenheid dat Oekraïners kunnen terugkeren. En nu klinkt dat nog eens 700.000 mensen het land gaan verlaten. De oorlog, stroomproblemen en verminderde werkgelegenheid zorgen voor de grote uitstroom.

Het zou om 400.000 vluchtelingen in 2024 gaan en 300.000 in 2025. Sinds 2022 hebben al ruim 4 miljoen Oekraïners bescherming aangevraagd in de EU. Deen denkt dat dat aantal nog hoger kan uitvallen. „De gevechten aan de frontlinie gaan door en dus ook de evacuaties naar andere delen van het land. Daar is het echter al heel druk. Bovendien zien we hevige luchtaanvallen van de Russen op de energie-infrastructuur; het stroomnetwerk kan niet op tijd worden gerepareerd.”

Opvang en asielcrisis

In Nederland zijn momenteel 260 opvangplekken vrij volgens het ministerie van Asiel en Migratie. Deen verwacht dat de meeste vluchtelingen richting Duitsland en Tsjechië gaan. „Maar stel dat nog eens 15.000 tot 20.000 Oekraïners hierheen komen. Dat zal qua opvang een zware wissel trekken op gemeenten. De druk op de samenleving neemt dan ook toe.” Minister Faber liet aan De Telegraaf weten dat er vooralsnog geen extra opvangplekken zijn.

Volgens Europese afspraken moeten Oekraïners beschermd worden door EU-landen tot maart 2026. In landen als Polen, Tsjechië en Oostenrijk kunnen werkende Oekraïners straks ook een langere verblijfstatus krijgen. In Nederland is dat nog niet aan de orde.

Oekraïense vluchtelingen integreren in Nederland

Tegelijkertijd integreren steeds meer Oekraïners in Nederland. Ze krijgen een baan en verdienen een beter salaris dan in Oekraïne. En Oekraïense kinderen gaan in Nederland naar school en leren de taal.

Daarentegen wil Oekraïne hun inwoners niet kwijt. Het land kampt met een stevige bevolkingskrimp en vergrijzing en heeft mensen nodig voor het leger en de wederopbouw van het land. Maar de terugkeer van Oekraïners zal op z’n vroegst plaatsvinden in 2026, als de oorlogsdreiging is weggenomen en er genoeg banen en woningen zijn.

Verschillende belangen

Op dit moment is het bovengenoemde allemaal niet aan de orde. Toch probeert Oekraïne zelf om vluchtelingen niet te vervreemden van hun thuisland, bijvoorbeeld door kinderen aan te moedigen de Oekraïense taal te blijven spreken.

Deen benadrukt dat Nederlandse bedrijven de Oekraïners graag als werknemers inzetten. Tegelijkertijd is er ook de druk op de woningmarkt. En wat willen de vluchtelingen zelf? Deen: „Peilingen laten zien dat een deel niet meer terug wil. We weten ook: hoe langer mensen in het buitenland zitten, hoe meer ze er wortelen en hoe kleiner de kans dat ze teruggaan. Dat is belangrijk voor de politiek om in gedachten te houden bij lange-termijnplannen, want de oorlog lijkt voorlopig nog niet ten einde te komen.”

