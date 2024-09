Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woningdelers en studenten winnen bijna altijd huurconflict

Het loont om naar de Huurcommissie te stappen bij twijfels over een te hoge huur of te veel servicekosten. Bijna alle huurders van onzelfstandige woningen, zoals studenten of mensen die een woning delen, krijgen gelijk na een conflict met hun verhuurder. Dat blijkt uit cijfers van de Huurcommissie die ANP opvroeg.

Het aantal zaken schommelt per jaar, maar sinds 2019 behandelde de Huurcommissie ongeveer 4900 zaken van mensen in onzelfstandige woningen. In ruim acht op de tien zaken kreeg de huurder volledig gelijk. Verhuurders kregen in slechts 10 procent van de gevallen volledig gelijk. Soms had zowel de verhuurder als de huurder gelijk. Een uitspraak van de Huurcommissie is altijd bindend en gebaseerd op wet- en regelgeving.

Vooral woningdelers in studentensteden stappen vaak naar de Huurcommissie, bijna 4300 keer. Een kwart van alle zaken ging over woningen in Utrecht. Ook in Groningen stapten relatief veel bewoners van onzelfstandige woningen naar de Huurcommissie.

Puntensysteem

In ruim een op de drie zaken betaalde de huurder meer huur dan is toegestaan. De Huurcommissie bepaalt aan de hand van een puntensysteem hoeveel een woning of kamer mag kosten. Aan elk puntenaantal is een maximale huurprijs gekoppeld. Hierdoor kan de huurprijs soms flink lager uitvallen. Zo ging in augustus de huurprijs van een kamer in Rotterdam omlaag van ruim 600 euro naar bijna 250 euro per maand.

Bijna de helft van alle zaken over onzelfstandige woonruimten ging over de afrekening van servicekosten. Een huurder van een kamer in Nijmegen kreeg over 2021 een eindafrekening van meer dan 1250 euro. De Huurcommissie besloot afgelopen juni dat dit eigenlijk iets minder dan 340 euro had moeten zijn.

Zorgen bij LSVb

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich zorgen over de hoge huren die studenten betalen. „We zien dat veel studenten te veel betalen voor hun studentenkamer en door het tekort aan kamers hebben studenten niet veel keus.”

Daarnaast zijn studenten extra kwetsbaar volgens de LSVb: „Studenten zijn uitgezonderd van de nieuwe wet die tijdelijke contracten verbiedt. Dat maakt de stap om naar de Huurcommissie te gaan extra groot. Studenten zijn vaak bang dat ze problemen krijgen met de huisbaas en hun huurcontract niet verlengd wordt.” Om de drempel wat minder groot te maken, raadt de LSVb studenten aan om eerst contact op te nemen met een huurteam. Die kan vrijblijvend de situatie beoordelen.

