Donaties stromen binnen bij Zeehondencentrum Pieterburen nadat Japans account livestream deelt op X

Goed nieuws voor Zeehondencentrum Pieterburen: sinds een Japans account op X een link naar de livestream op de website van de zeehondenopvang deelde, stromen de donaties binnen.

Het Zeehondencentrum wist niet wat hen overkwam toen ze ontdekten dat hun website opeens honderden bezoekers meer trok dan anders. Uit paniek dachten de medewerkers eerst aan een Ddos-aanval, maar niets bleek minder waar.

Zeehondencentrum in trek

In plaats van een Ddos-aanval, bleek het te gaan om een Japanse goeddoener, die de link van de livestream van het zeehondencentrum deelde op X. Dat bericht is meer dan 30.000 keer gedeeld en het heeft inmiddels veertien miljoen mensen bereikt.



Het bericht heeft ook voor een enorme boost gezorgd op het YouTube-kanaal van het zeehondencentrum. „We hadden 3900 volgers. We zitten nu op ruim 35.000”, vertelt marketingmanager Marco Boshoven trots tegen RTV Noord.

Waarom de Japanse goeddoener de link van de livestream uit het niets deelde op X? Boshoven legt het uit: „Dat is een van de dingen waar we in de gesprekken met de mensen achter zijn gekomen. Als een zeehond in het water hangt met zijn kopje recht omhoog, dan lijkt dat op een theeblaadje in een kop thee. Dat is in Japan een symbool voor geluk.”

Donaties

De extra belangstelling zorgt niet alleen voor extra abonnees en kijkers, maar ook voor extra donaties. „We zitten ongeveer op de helft van wat wij normaal gesproken via een dergelijke manier in een maand binnenkrijgen. Dat hebben we nu in 24 uur voor elkaar gekregen.” Om hoeveel geld het precies gaat, wil Boshoven niet kwijt, maar hij benadrukt wel dat het geld op een goed moment komt.

Vanwege de slechte zomer, heeft het Zeehondencentrum niet het beste jaar. „De zomer werkt niet echt mee. Nederland verlaat massaal het land om naar de zon te gaan. En dat merken wij natuurlijk.”

Wellicht krijgt het Zeehondencentrum binnenkort wél een stroom Japanse toeristen. „We zien in de vertaalde reacties dat mensen hier naartoe willen komen. Dat moet een kostbare aangelegenheid zijn, maar we gaan dat zeker onderzoeken.”



