Studenten pro-Palestijnse protesten in brief: ‘Niets zal ons stoppen, tot we gehoord worden’

De organisatoren achter de pro-Palestijnse protesten op Nederlandse universiteiten gaan door met hun acties. Wat de studenten betreft, die reageren op een eerder schrijven van rectoren, zal en kan niets ze tegen kunnen houden. Daar wordt op social media weer op gereageerd. „Hoeveel studenten representeren deze schrijvers eigenlijk?”

De pro-Palestinaprotesten worden de laatste tijd bij (en in) universiteiten in heel Nederland gehouden en ook wereldwijd. Er is begrip, maar ook veel kritiek omdat de protesten door studenten gepaard gaan met vernielingen. In een ingezonden brief in Trouw laten zij weten dat zij blijven actievoeren „totdat onze roep om rechtvaardigheid – het boycotten en desinvesteren van medeplichtige instellingen en bedrijven – gehoord wordt”.

Studenten pro-Palestinaprotesten zetten hoe dan ook door

Het opiniestuk is volgens de briefschrijvers tot stand gekomen in een overleg tussen vertegenwoordigers van studentenbezettingen in Tilburg, Leiden, Amsterdam, Wageningen, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Enschede, Delft en Middelburg. Zij schrijven: „Politiegeweld, ontruimingen, tijdrekken met commissies, het bewust verkeerd voorstellen van onze acties en eisen in een universiteitswijde e-mail of een opiniestuk, niks kan en zal ons stoppen.”



Universiteiten willen door met Israëlische partners

De studenten reageren met hun stuk op de vorige week ingezonden brief van vijftien rectoren van Nederlandse universiteiten, ook in Trouw. Die lieten weten niet van plan te zijn hun samenwerking met alle Israëlische partners stop te zetten. Zij beriepen zich op hun academische vrijheid en zeiden onder meer kritische Israëlische wetenschappers niet te willen isoleren. „Dat deze zo gekoesterde kritische stemmen hard onderdrukt worden door de instellingen waarmee men wil blijven samenwerken, kaarten de rectoren niet aan”, aldus de studenten.

De studenten uiten in de brief verder hun boosheid over het „niet geringe aantal bijeenkomsten” dat door verschillende universiteitsbesturen werd afgelast en het uitblijven van „enige inhoudelijke reactie op onze eisen, laat staan tegemoetkoming”.

👇 Grote afvalberg en wapenstilstand De Verenigde Naties hebben alarm geslagen over de enorme hoeveelheid afval die zich ophoopt in de Gazastrook. „Op 9 juni was sprake van 330.000 ton afval in of bij bewoonde gebieden in Gaza”, meldde VN-organisatie UNRWA gisteren. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen waarschuwt dat de ophoping van afval gepaard gaat met „catastrofale” risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Kinderen spitten dagelijks door de afvalbergen. De UNRWA zegt dat een wapenstilstand noodzakelijk is om weer voor humane levensomstandigheden te kunnen zorgen in het dichtbevolkte kustgebied. Daar probeert Israël al maanden om de Hamasbeweging uit te schakelen. Door de aanvallen ligt een groot deel van de Gazastrook in puin en zijn volgens de plaatselijke autoriteiten tienduizenden doden gevallen.

Reacties op ‘pro-Palestina-studenten’

Op social media wordt er flink gereageerd op de brief van de studenten over pro-Palestinaprotesten. Zo klinkt de vraag of de briefschrijvers eigenlijk wel een grote groep studenten representeren.



