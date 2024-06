Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom mag Gidi Markuszower geen minister worden en wie is zijn vervanger, Marjolein Faber?

Gidi Markuszower wordt tóch geen minister van Asiel en Migratie voor de PVV. Wat is er aan de hand? En wie is zijn vervanger, Marjolein Faber?

Geert Wilders deelde het nieuws gisteravond op X „De inhoud van de naslag over Gidi Markuszower was reden voor mij om zijn kandidatuur in te trekken”, zegt de PVV-leider, verwijzend naar de screening door de AIVD.

Gidi Markuszower eerder in opspraak

Wilders heeft formateur Richard van Zwol op de hoogte gesteld van zijn besluit. Opvallend is dat de PVV-leider Markuszower eerder al eens opzij schoof door hem van de kieslijst af te halen, omdat de veiligheidsdienst AIVD hem als een „integriteitsrisico” bestempelde. Dat was in 2010. Later werd hij desondanks Eerste Kamerlid en vervolgens Tweede Kamerlid. Markuszower is ooit opgepakt voor verboden wapenbezit.

Regelmatig doet hij met zijn uitspraken stof opwaaien. „Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen, jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moet worden en verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige opengrenzenbeleid, want jullie maken Nederland helemaal kapot”, zei hij bijvoorbeeld twee jaar geleden in de Tweede Kamer.

Markuszower laat aan RTL Nieuws weten „dat het allemaal kafkaësk aanvoelt en dat een gemiddelde terrorist meer rechten lijkt te hebben dan een politicus met een scherpe mening” en herhaalt die woorden later aan persbureau ANP.

Oppositie vraagt zich af of Markuszower Kamerlid kan blijven

Markuszower gaat nu gewoon verder als lid van de Tweede Kamer, zegt hij. Oppositiepartijen vragen zich echter af of hij wel Kamerlid kan blijven. DENK-leider Stephan van Baarle wil komende dinsdag een debat aanvragen over de gang van zaken en is van plan om hier Kamervragen over in te dienen. Markuszower verliest wat hem betreft ook zijn baan als parlementariër. Van Baarle wil van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) weten „welke potentiële dreiging Markuszower vormt voor ons landsbestuur”.

SP en D66 gaan niet zo ver, maar laten wel hun ongenoegen en verbazing blijken. Een woordvoerder van D66 vindt dat Kamerleden moeten voldoen „aan de hoogste standaarden” omdat zij een „nog hoger ambt” vervullen dan ministers. „Hoe kom je dan wel door je screening als Kamerlid en wat is het verschil?”, zegt SP-leider Jimmy Dijk, die de gang van zaken ‘bijzonder’ noemt. Hij overweegt Kamervoorzitter Martin Bosma om opheldering te vragen.

„Al zes maanden blunder op blunder op blunder van Wilders en keer op keer op keer oorverdovende stilte van VVD en NSC. Beschaamd? Of is dit de nieuwe bestuurscultuur?”, schrijft voorman van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans op X.

Wie is Marjolein Faber?

Fractiegenoot Marjolein Faber (1960), ook Kamerlid, wordt minister van Asiel en Migratie in Markuszowers plaats. Wilders meldt niet of zij ook vicepremier wordt. Faber zit sinds vorig jaar in de Tweede Kamer. Ze voert daar het woord op het terrein van Justitie en Veiligheid. Jarenlang zat ze in de Eerste Kamer (2011-2023). Ze gaf daar vanaf 2014 ook leiding aan de PVV-fractie. Daarnaast was ze ruim 12,5 jaar lid van de Provinciale Staten van Gelderland.

In 2015 kwam ze in opspraak toen naar buiten kwam dat ze met PVV-fractiegeld het bedrijfje van haar zoon had betaald om de website van PVV Gelderland te beheren. Later bleek de zoon ook de website voor de PVV-fractie in de Eerste Kamer te hebben gemaakt. De kwestie had uiteindelijk geen politieke gevolgen voor Faber.

„Zij is al jarenlang een vertrouweling van Geert Wilders en nu wordt ze onverwachts minister van Asiel en Migratie”, zegt politiek commentator bij het AD Hans van Soest in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Faber is uitgesproken over het asielbeleid en kwam in het nieuws toen zij protesteerde tegen de benoeming van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. „Zoiets zal ze echt niet meer doen. Als PVV’ers in de oppositie zitten, gaan ze graag in de overdrive. Je mag toch aannemen dat zij nu haar toon matigt.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Reacties