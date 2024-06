Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kosten voor behandeling bij dierenartsen lopen enorm op, hoe kan dat? ‘1000 euro voor MRI-scan’

De kosten voor behandelingen bij dierenartsen rijzen de pan uit. Steeds meer honden en katten worden verwaarloosd, omdat hun baasjes de hoge dierenartskosten niet meer kunnen betalen. Hoe komt het dat de kosten voor de dierenarts zo hoog zijn opgelopen? En wat kun je doen om dit te beperken?

Vorig jaar viel het 14 maanden oude katje van Fadoua (34), Simba, van het balkon. Ze moest met de dierenambulance naar een medisch centrum worden gebracht, dat onderdeel was van een buitenlandse keten. De operatie zou 2500 euro kosten. De ochtend van de operatie werd Fadoua door de dierenarts gebeld. De operatie was geslaagd, maar er waren complicaties opgetreden. De factuur was 7000 euro. Fadoua, die 1300 euro per maand verdient met schoonmaakwerk, kon de factuur niet betalen. Ze startte een crowdfunding, maar het diertje overleed alsnog.

Kosten voor behandeling bij dierenartsen lopen enorm op

Dat is nog maar één voorbeeld. De kosten van medische zorg voor huisdieren lopen enorm op. Uit een enquête van consumentenprogramma Kassa bleek in 2022 al dat 34 procent van de ondervraagden moeite heeft de medische kosten voor hun dier te betalen. Het gevolg is dat baasjes later of zelfs niet naar de dierenarts gaan. Begin dit jaar kregen drie moties om prijsstijgingen tegen te gaan, een meerderheid in de Tweede Kamer.

De eerste motie, van indiener Dion Graus (PVV), vroeg om ingrijpen tegen ‘massale overnames’ van dierenartsenpraktijken door internationale bedrijven, wat zorgt voor onbetaalbare handelingen. In een soortgelijk voorstel vroeg SP-Kamerlid Sandra Beckerman het kabinet om maatregelen of wetgeving over te nemen die in het buitenland effectief zijn gebleken. De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat het gemeentebestuur bij het Rijk gaat lobbyen om de dierenartskosten aan banden te leggen en pleitte voor verlaging van de btw en voor een vast tarief voor basiszorg.

Prijsverschillen tussen dierenartsen

Waarom betaal je voor de ene dierenarts een schappelijk tarief en rekent de andere tweehonderd euro extra? In een reactie op Kamervragen gaf demissionair minister Piet Adema aan dat er in Nederland sprake is van een vrije markt. Dit is afgesproken in Europese Wetgeving. Dierenartsen mogen dus zelf bepalen hoeveel geld ze vragen voor een consult.

De hoogte van de prijs heeft te maken met diverse factoren, zoals deskundigheid, specialisatie, apparatuur, locatie en het diersoort. Ook het laboratoriumonderzoek, de dag (het weekend is duurder) en het salaris kunnen worden doorberekend in het tarief. Ook specialisme speelt een rol: hoe specialistischer de dierenarts, hoe hoger het tarief.

Wat kost een behandeling bij de dierenarts?

Nu we het toch over de kosten hebben, waar moet je dan aan denken? De website Verzekerjehuisdier.nl geeft een overzicht van de kosten, van consultatie tot castratie van je viervoeter, maar ook vaccinatie, een MRI-scan en een darmoperatie.

Een consult kost doordeweeks gemiddeld 50 euro, maar in het weekend of ’s avonds loopt dat op naar 125 euro. Voor vaccinatie betaal je 100 euro, een CT-scan kost 1000 euro en een MRI-scan ook 1000 euro. Wil je je hond laten castreren? Dan kost dat 320 euro. Een kat is goedkoper, maar dan ook ben je 95 euro kwijt. Het steriliseren van een hond kost 500 euro, bij een kat is dat 220 euro.

Hoe komt het dat de dierenarts duurder is geworden?

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) legt in een schriftelijke reactie uit hoe het komt dat dierenartsenzorg duurder is geworden. Verschillende factoren spelen hierbij een rol.

„Diergeneeskundige zorg is vrije markt, dat wil zeggen dat er geen maximumprijzen zijn voor veterinaire zorg.” (…) „In het belang van de consument moeten dierenartspraktijken volgens Europese regels vrij met elkaar kunnen concurreren op prijs. De KNMvD kan en mag hier geen invloed op uitoefenen.”

Ook stelt de maatschappij voor diergeneeskunde dat de kwaliteit en mogelijkheden voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren toenemen. Dit drijft de kosten op en heeft ook invloed op de tarieven, die stijgen. Dit geldt vooral voor spoedklinieken, omdat daar 24/7 hoge eisen worden gesteld aan het personeel en aan de voorzieningen.

Toch is het niet zo dat dierenartsen nu dik verdienen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de dierenarts het geld in zijn witte jas stopt. „Paradoxaal genoeg verdienen veterinaire professionals nog steeds relatief weinig ten opzichte van ander (hoger)opgeleide professionals”, schrijft KNMvD.

Huisdierverzekering

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland, adviseert om een huisdierenverzekering te nemen om de ‘onvoorspelbare, hoge kosten’ te ondervangen. Deze verzekering kan de kosten van een consult, behandeling of onderzoek dekken.

Echter: niet alle kosten worden vergoed, dit is afhankelijk van de verzekeraar. „Last but not least: ‘Bezint eer ge begint’”, besluit de vereniging haar schriftelijk statement. „Een gezelschapsdier brengt kosten met zich mee, waaronder kosten van diergeneeskundige zorg. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Sommige rassen/types krijgen vaker aandoeningen, ook dit moet in overweging worden genomen.”

Reacties