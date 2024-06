Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maud #359: ‘Over minder dan een maand wonen we in Spanje’

Gio heeft via zijn werk een aanbod gekregen om tijdelijk een halfjaar in Spanje te gaan wonen. Maud en Gio hebben niet al te veel tijd om erover na te denken, want ze zouden dan al in juli verhuizen. Na een paar dagen twijfelen hebben Maud en Gio een beslissing gemaakt.

Ik heb met Charlie afgesproken om haar het nieuws te vertellen dat we tijdelijk gaan verhuizen.

Charlie ziet er een stuk beter dan de vorige keer dat ik haar zag. Ze heeft aan Tommy verteld dat ze weer zwanger is en die reageerde heel enthousiast. „Maar nu begin ik zelf te twijfelen, ik heb het gevoel dat mijn lichaam eindelijk is hersteld en nu ben ik weer zwanger”, zegt ze met een sip gezicht.

Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik zou doen als ik in haar schoenen zou staan, maar ik adviseer haar er goed over na te denken. „Kan je niet alleen een nachtje weg met Tommy? Dan kunnen jullie er in alle rust over praten zonder invloeden en meningen van buitenaf”, adviseer ik haar.

Charlie knikt en verschuift vervolgens voor de tweede keer haar broodje heen en weer. „Het lijkt wel alsof ik nu ook al misselijk ben, terwijl ik nog maar net zwanger ben”, zegt ze.

„Maar jij had ook nieuws!”, zegt Charlie ineens een stuk opgewekter. „We gaan naar Spanje verhuizen!”, zeg ik met een hoge stem. Het is voor het eerst dat ik de woorden zo uitspreek. Tot afgelopen weekend was het nog een wilde fantasie. Maar we hebben een videocall gehad met Gio’s Spaanse manager en het huis in Valencia zag er tijdens FaceTime nog mooier uit.

Ook heb ik het idee op werk besproken en mijn eindredactrice vindt het goed als ik tijdelijk vanuit Spanje werk, maar ze heeft me wel gevraagd om een keer terug te komen voor de halfjaarlijkse redactievergadering.

Nadat ik hoorde dat het vanuit werk geen probleem was, was onze enige ‘struggle’ nog de bruiloft! We gaan eind september trouwen en dan zouden we dus nog in Spanje wonen. Volgens Tommy kunnen we prima twee weken terug naar huis vliegen.

Zijn manager zit in ons huis in Nederland, een bruiloft is al stressvol genoeg ik zag het niet zitten om dan twee weken bij mijn familie te zitten.

Maar volgens zijn manager was het allemaal geen probleem. „Ik zorg gewoon dat ik dan een Airbnb huur en dan kunnen jullie lekker in je eigen huis”, zei hij aan de telefoon. Dat was de doorslag waardoor we hebben besloten toch echt te verhuizen naar Valencia. In principe zijn de grote dingen voor onze bruiloft geregeld en veel dingen kunnen we via de telefoon doen.

Ik vertel Charlie het hele verhaal en ze begint eindelijk weer te lachen. „Wat een geweldige kans! Ik kom gewoon langs hoor. Maar hoe doen we dat dan met je vrijgezellenfeest?!”, floept ze eruit.

Charlie wordt rood. „Oh oops! Eh nou ja, je wist toch wel dat je een vrijgezellen zou krijgen?”, zegt ze daarna. Door alle drukte ben ik helemaal vergeten om na te denken over onze vrijgezellenfeesten, maar ik weet ook zeker dat daar een oplossing voor is.

Als ik thuiskom, liggen de verhuisdozen al in de woonkamer. We gaan een paar van onze persoonlijke spullen onderbrengen in een box en ineens heb ik het besef dat we echt naar Spanje gaan! Ik kan niet wachten op dit grote avontuur!

Maar er is een ding waar ik wel verdrietig over ben. Na bijna 7 jaar heb ik besloten te stoppen met Nachtboek van Maud. Met een bruiloft op de planning, Spaanse les, een tijdelijke verhuizing, werk en het opvoeden van Liam weet ik niet waar ik de tijd vandaan moet gaan halen. Lieve lezers, ik wil jullie bedanken voor het lezen van al mijn verhalen en het medeleven! Wie weet tot ooit… maar voor nu is het adios!

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

