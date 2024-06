Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze dagen zijn ‘happy hour’ voor inbrekers

Ga je binnenkort lekker op vakantie? Dan mag je je huis wel goed op slot doen, anders slaan inbrekers zo hun slag. Het blijkt dat bepaalde dagen een soort ‘happy hour’ zijn als het gaat om inbraken. We vertellen welke dagen dat zijn én doen uit de doeken welke gemeentes het meest inbraak-gevoelig zijn.

Dat je op social media niet moet verkondigen wanneer je precies van huis bent, hebben je ouders je vroeger vast al tig keer verteld. Maar dat je ‘buren’ het vaakst bij je inbreken? Dat is nieuws.

Op deze dagen vinden veel inbraken plaats

Zaterdag- en zondagmiddag: dan slaan inbrekers volgens thuisbeveiligingsbedrijf Ring het vaakst hun slag. Vorig jaar waren er in juli en augustus 19 procent meer inbraken dan in juni. Eén op de drie Nederlanders maakt zich dan ook zorgen om hun huis als ze op vakantie zijn.

En mocht je denken dat de meeste inbraken ‘s nachts plaatsvinden: dat is niet waar. Sterker nog: ruim 60 procent van de inbraken gebeurt in de middag- en avonduren. Maar 13 procent vindt ‘s nachts plaats, vooral weekenddagen zijn populair bij inbrekers.

Buren breken in

Volgens Ring breken je ‘buren’ het vaakst bij je in. De meeste inbraken worden namelijk niet gepleegd door geraffineerde inbrekers met een vooropgezet plan, maar door mensen die zonder voorbereiding toeslaan als ze een kansje ruiken. En die inbreker woont schokkend vaak om de hoek: gemiddeld leggen inbrekers maar zo’n 800 meter af van hun eigen woonadres naar het huis waar ze hun slag slaan.

Het aantal inbraken verschilt per woonplaats, zo zijn kansarme wijken vaak hotspots voor inbrekers. Dat kan zo zijn omdat veel inbrekers daar zelf vandaan komen en omdat de woningbeveiliging te wensen overlaat. Maar rijke gemeenten hebben toch het hoogste aantal inbraken. Zeist, Laren en Baarn zijn populaire plekken voor inbrekers, daar zijn respectievelijk 8,1, 7,1 en 6,4 inbraken per 1000 inwoners. In Harlingen of Dinkelland vinden een stuk minder inbraken plaats, zo’n 0,5 per 1000 inwoners.

Maar écht gevaarlijk is Nederland niet. Slechts vijf procent van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar geconfronteerd met een woninginbraak. Je kunt dus met een gerust hart op vakantie, maar doe de deur goed op slot en bazuin niet te veel rond dat je weg bent.

Deze dingen nemen inbrekers het vaakst mee

Verzekeraars Univé en Interpolis weten – aan de hand van claims – zo ongeveer wat inbrekers het vaakst stelen. Over de precieze volgorde van ‘populariteit’ verschillen de cijfers, maar zij komen in ieder geval met deze favorieten: sieraden, fietsen, smartphones, laptops en tablets, contant geld en gereedschap.

