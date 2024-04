Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schots eiland met zeven huizen, pub én kudde schapen te koop

Altijd al gedroomd van een eigen privé-eiland? Wie een flinke zak met geld heeft kan er nu eentje kopen: Sanda Island, een eiland tussen Schotland en Noord-Ierland.

De kosten? Bijna 3 miljoen euro. Maar voor dat geld krijg je wel 453 hectare met een eigen pub, meerdere zandstranden, zeven huizen én een kudde schapen. Ter vergelijking: in Nederland staat een studentenkamer van 14 vierkante meter voor 150.000 euro te koop.

Het eiland, dat ook wel bekend staat als ‘Spoon Island’ omdat het de vorm van een lepel heeft, ligt bij de westkust van Schotland en heeft door de jaren heen al veel eigenaren gehad, van rockartiesten tot koningen. Maar nu staat het weer te koop.

Goed uitzicht

De toekomstige nieuwe eigenaar moet er dus wel zo’n 3,1 miljoen pond voor betalen, omgerekend iets minder dan 3 miljoen euro. Maar voor dat geld krijg je wel een prachtig uitzicht want op een heldere dag kun je Noord-Ierland zien liggen. Het eiland is bereikbaar per helikopter of boot vanuit het Schotse dorpje Campbelltown.

Bovendien kan de nieuwe eigenaar de miljoenen wel terugverdienen. Op het eiland staat namelijk een pub, de Byron Darnton Tavern, waar je gasten kan ontvangen.

Dat gebeurde in 2003 ook al door de toenmalige eigenaren, maar toen het eiland zeven jaar later in handen kwam van een Zwitserse zakenman gingen de deuren van het café weer dicht.

55 schapen op het eiland

Wie liever niet aan de bar hangt maar graag in de natuur is, kan op het eiland overigens ook zijn hart ophalen. Je wordt namelijk ook eigenaar van een kudde van 55 schapen, al heb je daar niet al te veel werk aan. „De schapen zorgen voor zichzelf, ze zijn de grasmaaier van het eiland en vergen weinig zorg”, zegt verkoopmakelaar Stewart Moore tegen CNN. „Ze zijn mee ingerekend in de verkoop.”

