Wilders over steun van senaat voor spreidingswet: MIJN HEMEL

PVV-voorman Geert Wilders is duidelijk niet te spreken over het nieuws dat de spreidingswet op voldoende steun kan rekenen in de Eerste Kamer, omdat de VVD-fractie deze steunt. „MIJN HEMEL”, schrijft hij op het sociale medium X. Hij is uitgesproken tegenstander van deze wet die is bedoeld om asielzoekers beter over gemeenten te verdelen.

In haar verkiezingsprogramma laat de PVV geen twijfel bestaan over de „dwangwet”, zoals die consequent wordt genoemd door de radicaal-rechtse partij. „Geen dwangwet: gemeenten nooit verplichten asielzoekers op te vangen”, valt te lezen. De PVV zit momenteel aan de onderhandelingstafel met de VVD over een mogelijke coalitie met NSC en BBB.

„De VVD Tweede Kamerfractie had de volgorde liever andersom gezien: eerst afspraken over lagere asielinstroom, daarna de opvang beter over ons land spreiden”, twittert Kamerlid Ruben Brekelmans van de VVD. „De Eerste Kamerfractie maakt een eigen afweging, zoals het hoort.”

Kati Piri van GroenLinks-PvdA vindt het juist „ontzettend goed nieuws” dat de spreidingswet is verzekerd van steun. Op X noemt ze dat een „steun in de rug voor Westerwolde en alle burgemeesters in het land”. Mirjam Bikker (ChristenUnie), Anne-Marijke Podt (D66) en Marieke Koekkoek (Volt) vinden het besluit ook goed nieuws voor asielzoekers en gemeenten.

ANP

