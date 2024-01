Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Door steun VVD is meerderheid senaat akkoord met spreidingswet

De VVD in de Eerste Kamer steunt de spreidingswet. Dat heeft senator Marian Kaljouw in de tweede termijn van het debat gezegd. Met de steun van de liberalen is een meerderheid van de senaat voor de wet. De wet die een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten tot doel heeft, kan op 1 februari ingaan.

„De opgave moeten we eerlijker verdelen”, zei Kaljouw. „Mijn fractie ziet dat een substantieel deel van de gemeenten in ons land niet thuis geeft als het gaat over opvang van asielzoekers.” De liberalen willen daarnaast bestuurders in Nederland niet in de steek laten. Een van de redenen om toch voor stemmen, is de wens van gemeenten en provincies om met die wet te kunnen werken.

Maar naast een eerlijke verdeling, wil de VVD het asielbeleid op diverse punten strenger maken. Er moet worden ingezet op strengere toelatingseisen en instroombeperking. Overlastgevers moeten „snoeihard” worden aangepakt. „Voor mijn fractie is het wel ontzettend belangrijk dat deze mensen snel worden teruggestuurd naar het land van herkomst”, zei Kaljouw.

IND en COA

De uitvoeringskracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet worden versterkt, zo wil de VVD. „Mijn fractie verwacht echt dat de staatssecretaris hier een forse inspanning op levert.”

De senaatsfracties van PVV en JA21 reageerden laaiend op de ‘draai’ van de VVD. D66 en GroenLinks-PvdA bedankten de VVD juist voor de steun voor de wet.

Yeşilgöz

De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde tegen de spreidingswet. Recent probeerde VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz, tevens minister van Justitie en Veiligheid, de wet nog van tafel te krijgen.

