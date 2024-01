Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS: Israël voert minder intensieve strijd in Gaza

Israël is overgeschakeld naar een fase van minder intensieve strijd in zowel het noorden als zuiden van de Palestijnse Gazastrook. Dat meldt het Witte Huis.

Israël zelf had de afgelopen dagen al laten doorschemeren de inzet van de strijdkrachten aan te passen, omdat veel doelen zouden zijn bereikt. De afgelopen maanden was er internationaal veel kritiek op de Israëlische operatie in het gebied, waarbij duizenden burgers om het leven kwamen. De Israëliërs willen de Hamas-beweging uitschakelen, die op 7 oktober een ongekende aanval op Israël had uitgevoerd.

De Amerikaanse regering verwacht dat Hamas spoedig meer gijzelaars vrijlaat, in ruil voor een nieuwe wapenstilstand. De Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten, Brett McGurk, was de afgelopen dagen in Qatar om te praten over een mogelijke deal tussen Hamas en Israël. Het waren „zeer serieuze en intensieve gesprekken”, aldus een woordvoerder: „We hebben goede hoop dat dit snel vruchten zal afwerpen.”

Ondertussen meldt bemiddelaar Qatar een overeenkomst over het leveren van medicijnen aan de Israëlische gijzelaars in de Gazastrook. Palestijnse burgers in het al ruim drie maanden belegerde gebied krijgen meer hulpgoederen, waaronder ook medicamenten.

ANP

