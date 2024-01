Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Nikki: „Is het oké om ‘nee’ te zeggen tegen playdates bij ons thuis?”

Laura schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Is het oké om ‘nee’ te zeggen tegen playdates bij ons thuis?’

Hi Laura,

Mijn dochter van zes jaar heeft veel vriendinnen op de basisschool, wat natuurlijk erg fijn is. Ze wil ook eigenlijk elke woensdagmiddag wel met een vriendinnetje spelen. Helaas vindt ze het zelf heel spannend om ergens anders te gaan spelen. Ze wil de playdates daarom altijd bij ons thuis hebben. Omdat ik haar sociale leven erg belangrijk vind, zeg ik altijd ‘ja’. Ook al vind het ik zelf erg druk, want woensdag is mijn enige vrije dag. Ik heb namelijk ook nog twee andere jonge kinderen en het huis is dan al snel vol. Is het oké om ‘nee’ te zeggen tegen playdates bij ons thuis?

Nikki

Het antwoord

Hi Nikki,

Wat fijn dat je dochter veel vriendinnen heeft op school. Ik snap dat je als moeder het sociale leven van je kind erg belangrijk vindt. Je dochter gaat namelijk met plezier naar school door de mensen die ze om zich heen verzamelt. Het is dan lastig om ‘nee’ te moeten zeggen tegen een playdate. Omdat het ook belangrijk is om goed voor jezelf te blijven zorgen, is het belangrijk dat je af en toe ‘nee’ zegt tegen playdates als het je te veel wordt.

Je kunt voor een middenweg kiezen. De ene week mag er wel bij jullie thuis gespeeld worden en de andere week niet. Als je dochter toch de behoefte heeft om in de week dat het niet mag te spelen, kun je voorstellen om toch bij iemand anders te gaan spelen. Als ze aangeeft dat ze dit spannend vindt, kun je aanbieden om haar hierin te begeleiden. Je kunt afspreken om er het eerste half uur bij te blijven. Er bestaat een kans dat je dochter op deze manier over haar angst heen komt.

Succes!

Groetjes Laura

