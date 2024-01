Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote brand in oude clubhuis voetbalvereniging DWS Amsterdam

In een sportcomplex aan de Seineweg in Amsterdam-Sloterdijk is woensdagavond laat brand uitgebroken. Het vuur woedt in het voormalige clubhuis van voetbalvereniging DWS op Sportpark Spieringhorn. De brandweer spreekt van een grote brand.

Op foto’s op sociale media is te zien dat bijna de hele bovenverdieping van het pand in brand staat en dat vlammen en rookwolken uit het dak opstijgen. De brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook en om de ventilatie uit te schakelen.

De oorzaak van de brand is onbekend. Sportpark Spieringhorn wordt momenteel opnieuw ingericht. DWS speelt daarom sinds de zomer op Sportpark Sloten.

ANP

