Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Explosie beschadigt woning Rotterdam

Bij een woning aan de Kouterstraat in Rotterdam (Feijenoord) is rond 02.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief afgegaan. Door de ontploffing raakte de deur van de woning beschadigd en werden de ramen eruit geblazen, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

ANP

Reacties