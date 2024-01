Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Akkoord bereikt over medicijnen gijzelaars en hulp voor Gaza

Israël en Hamas hebben een akkoord bereikt over humanitaire hulp aan Gaza en verstrekking van medicijnen aan de gijzelaars die Hamas sinds de aanval van 7 oktober op Israël in Gaza gevangen houdt. Dat maakten de Qatarese autoriteiten bekend via staatspersbureau QNA.

Qatar en Frankrijk hebben bij de deal bemiddeld. De medicijnen zijn door Frankrijk gekocht en naar Qatar gestuurd. Qatarese vliegtuigen brengen de medicijnen en de hulp naar Egypte. Van daaruit worden ze naar de grensplaats Rafah in Gaza gebracht, waar het Internationale Rode Kruis ze in ontvangst zal nemen en voor verdere verspreiding zal zorgen. De leveringen aan de Gazastrook zullen drie maanden doorgaan.

Volgens een diplomaat die anoniem wil blijven is het akkoord het gevolg van een bezoek van familieleden van gijzelaars aan Qatar en gesprekken met de premier. Volgens de functionaris staat dit akkoord los van bredere pogingen om opnieuw een staakt-het-vuren te bereiken. De vorige wapenstilstand was eind november 2023 en duurde een week.

Meer dan 24.000 Palestijnen in de Gazastrook zijn gedood door Israëlische aanvallen na het grote offensief van Hamas op 7 oktober. Bij de aanval van Hamas werden meer dan 1100 mensen in Israël gedood. Volgens Israël houdt Hamas nog 132 gijzelaars vast, van wie er mogelijk 27 zijn gedood.

ANP

Reacties