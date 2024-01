Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Jong verliest in drie sets van Sinner op Australian Open

Jesper de Jong heeft in de tweede ronde van de Australian Open in drie sets verloren van Jannik Sinner. Het werd onder het gesloten dak van de Margaret Court Arena 6-2 6-2 6-2 voor de nummer 4 van de wereld. Het regende woensdagmiddag in Melbourne, waardoor er alleen in de overdekte stadions kon worden getennist.

Het duel duurde een uur en 43 minuten. Sinner maakte het af op zijn eerste wedstrijdpunt nadat een forehand van De Jong in het net was beland.

De Jong begon goed aan het duel en won zijn eerste twee servicegames overtuigend. Na een 2-1-voorsprong verloor hij echter in rap tempo vijf games op een rij. Na de eerste set onderging De Jong een behandeling aan zijn bovenbenen. Hij gaf voor het duel met Sinner al aan dat hij fysieke ongemakken had na al vier duels gespeeld te hebben.

De jonge Nederlander kon het tempo van Sinner steeds moeilijker bijhouden en bewoog moeizamer dan in de beginfase. Op eigen service wist hij nog wat games te sprokkelen, maar het duel werd geen moment spannend. Dat zagen ook Daviscup-captain Paul Haarhuis en technisch directeur Jacco Eltingh op de tribune.

Sinner verloor over de hele wedstrijd maar tien punten op zijn eigen service. Hij gunde de Noord-Hollander geen enkel breakpoint en benutte zelf zes van de twaalf kansen op een break.

„Hij is een heel goede speler. Ik ben erg blij dat hij dit niveau heeft gehaald. Hij is een jonge speler en ik wens hem het allerbeste. Ik weet zeker dat hij nog veel meer wedstrijden in het hoofdtoernooi van de grand slams gaat spelen”, zei Sinner (22) direct na de wedstrijd op de baan.

De 23-jarige De Jong stond voor het eerst in het hoofdtoernooi van een grand slam. Hij won afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden en wist zijn debuut op te luisteren met een zege op de Argentijn Pedro Cachín.

Sinner had in de vorige ronde al gewonnen van Botic van de Zandschulp. Hij geldt als een van de kanshebbers voor de titel in Melbourne. De Italiaan stond nog nooit in de finale van een grand slam. Vorig jaar was hij halvefinalist op Wimbledon.

Na de uitschakeling van De Jong is Tallon Griekspoor de enige Nederlander die nog in het mannentoernooi zit. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Arthur Fils.

