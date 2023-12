Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veroordeelde Bouterse gaat president Santokhi om gratie vragen

De advocaat van de Surinaamse ex-president Desi Bouterse en vier medeveroordeelden is van plan om een gratieverzoek in te dienen bij president Chan Santokhi. Hij heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om de uitvoering van de vonnissen op te schorten, meldt het OM vrijdag.

Het Hof van Justitie veroordeelde Bouterse (78) woensdag in hoger beroep tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden van 1982. De vier andere bejaarde veroordeelden in de zaak kregen ieder vijftien jaar celstraf. Nadat de vonnissen donderdag aan de veroordeelden en hun advocaat waren verstrekt, liet het OM weten dat het met de veroordeelden en hun advocaat zou overleggen over de dag en datum van de „tenuitvoerlegging van de straf”.

Santokhi zal na ontvangst van het gratieverzoek advies vragen aan het Hof van Justitie. De president hoeft dat advies niet op te volgen. Hij bevestigde donderdag tegenover de Surinaamse nieuwssite Starnieuws dat hij het advies van het Hof van Justitie zal opvolgen.

