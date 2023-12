Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS: multinationale operatie in Rode Zeegebied, Nederland doet mee

De Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin zegt dat een coalitie is opgezet om koopvaardij op de Rode Zee te beschermen. Onder andere Nederland neemt volgens de defensieminister deel aan het zogeheten Operation Prosperity Guardian.

Austin maakte in de Bahreinse hoofdstad Manama bekend dat een „multinationale operatie” wordt opgezet in het Rode Zeegebied, waar de Jemenitische Houthi-rebellen al een tijd vrachtschepen onder vuur nemen. Volgens de Houthi’s richten zij hun raketten en drones op schepen met een link met Israël, als vergelding voor de Israëlische bombardementen in de Gazastrook.

Naast de VS en Nederland nemen ook het Verenigd Koninkrijk, Bahrein, Canada, Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Seychellen en Spanje deel aan de coalitie. De landen zullen bijdragen aan patrouilles in het voor de maritieme handel belangrijke gebied. Meerdere grote rederijen zeiden eerder niet meer over de Rode Zee te varen door de verslechterde veiligheidssituatie.

