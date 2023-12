Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoge Raad: Deventer moordzaak hoeft niet opnieuw

De Hoge Raad heeft dinsdag een herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak afgewezen. De veroordeelde in de zaak, Ernest Louwes, had dit verzoek gedaan omdat hij meent dat hij ten onrechte schuldig is bevonden. Louwes kreeg eerder twaalf jaar cel opgelegd. Nieuw, uitgebreid onderzoek naar onder meer DNA- en telecombewijs heeft volgens het hoogste rechtscollege geen feiten opgeleverd die zo veel twijfel opleveren dat er opnieuw een rechter naar de zaak zou moeten kijken.

De raad deed mondeling uitspraak in de zaak. Louwes en zijn advocaat Geert-Jan Knoops waren niet aanwezig.

De zaak draait om de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg (60), die in september 1999 in haar huis in Deventer om het leven werd gebracht. Louwes was haar executeur-testamentair en werd een paar maanden na de moord aangehouden.

Opnieuw

De rechtbank sprak hem in maart 2000 vrij, maar in hoger beroep kwam het gerechtshof in Arnhem tot de slotsom dat hij de moordenaar was en legde hem twaalf jaar cel op.

Na een herzieningsverzoek oordeelde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw bekeken moest worden. Het gerechtshof in Den Bosch achtte vervolgens eveneens bewezen dat Louwes de dader is geweest en legde hem opnieuw twaalf jaar op.

Eerherstel

Louwes, die zijn straf heeft uitgezeten, bleef strijden voor eerherstel. In 2014 honoreerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een verzoek tot nader onderzoek. Dat werd vorig jaar afgerond en leidde tot een hernieuwd herzieningsverzoek. De advocaat-generaal adviseerde onlangs dat de zaak niet opnieuw bekeken hoeft te worden.

Het onderzoek concentreerde zich onder meer op DNA-sporen op de blouse van het slachtoffer, waarover het Bossche hof heeft gezegd dat die daar tijdens het plegen van de moord op moeten zijn gekomen. Volgens Louwes zijn die sporen op de blouse beland toen hij de weduwe eerder die dag bezocht. De Hoge Raad plaatst op basis van nieuwe rapporten enkele kanttekeningen bij de eerdere conclusies, maar stelt dat „de kern van bewijsvoering van het hof niet wordt aangetast”.

Telefoongesprek

Ook is opnieuw bekeken of het waarschijnlijk is dat Louwes op de avond van de moord met de weduwe heeft gebeld terwijl hij op de A28 reed, bij ‘t Harde. Dat heeft hij altijd beweerd. Het is vele malen waarschijnlijker, zeggen deskundigen, dat Louwes in Deventer was toen hij het korte telefoongesprek met de weduwe voerde.

Een coldcaseteam heeft voor het door de advocaat-generaal geleide onderzoek het forensisch-technische onderzoek van destijds opnieuw bekeken. Ook dit heeft niet geleid tot redenen voor twijfel, vindt de Hoge Raad.

